El Govern tanca escoles, instituts i universitats un mínim de 14 dies

Des d'avui ha quedat suspesa l'activitat lectiva presencial a totes les escoles, instituts i universitats de Catalunya per frenar la transmissió del coronavirus. Catalunya segueix, així, l'exemple de la Comunitat de Madrid i d'Euskadi.

En el cas de Manresa, aquest tancament suposarà deixar a casa 10.450 alumnes, repartits en 7.484 a primària i 2.966 a secundària. Pel que fa a les dues universitats, són més de 2.000 en el cas de la UManresa-FUB -comptant tota la formació que ofereix- i més de 800 a l'EPSEM-UPC. En total, parlem de més de 13.000 afectats.



«Abaixar el ritme»

Ahir al migdia, el president de la Generalitat, Quim Torra, va confirmar que havia ordenat el tancament d'escoles, instituts i universitats a partir d'avui i amb una durada d'almenys 14 dies. La consellera de Salut, Alba Vergés, va puntualitzar que no es tracta de cap ordre de confinament dels infants a casa, sinó que el que es vol és «abaixar el ritme» i «reduir la mobilitat» de la població. «Els infants poden anar als parcs, però segur que ja hi aniran d'una manera molt diferent i, per exemple, quan tornin a casa es rentaran les mans, que és la millor manera d'evitar contagis», va explicar.

Seguint la decisió de la Generalitat, els òrgans de govern de la UVic-UCC i de la FUB van decidir suspendre des d'ahir a la tarda fins a nou avís l'activitat acadèmica presencial de grau i de postgrau, dels cicles formatius de grau superior, d'idiomes i de formació continuada del Campus Manresa com a mesura preventiva. La suspensió també afecta l'activitat assistencial de la Clínica Universitària, així com les visites i les activitats educatives al Lab 0-6. Igualment, han quedat anul·lats tots els actes previstos oberts al públic en general programats a les instal·lacions universitàries.



Junqueras hi seguirà anant

Fonts del centre van informar a aquest diari que el personal i el professorat -com és el cas d'Oriol Junqueras, professor col·laborador que hi impartirà un curs després de Setmana Santa i que hi va començar a anar la setmana passada per preparar-lo– continuaran treballant, de moment. «La universitat no tanca: se suspèn l'activitat acadèmica presencial».

Les mateixes fonts van informar que els alumnes que feien pràctiques als hospitals ja fa dies que els van enviar cap a casa. Per contra, alguns centres hospitalaris s'han adreçat a la directora dels estudis d'Infermeria, Carme Valiente, «per demanar-li contactes d'exalumnes i també de professorat que actualment no exerceix la professió perquè es dedica a la docència i que pogués estar disponible per fer suport» en el cas que fos necessari.



Ni aules ni sales d'estudi

A la UPC de Manresa, el seu director, José Miguel Giménez, va cor-roborar ahir a la tarda, després d'una reunió celebrada amb el rector de la universitat, la decisió de tancar totes les activitats docents al centre de Manresa i a la resta de seus de la UPC per adaptar-se al decret del Govern. Remarcava que això suposarà que no només no es faran classes sinó que «es tancaran totes les sales d'estudi per evitar contagis».

Com en el cas de la FUB, només queda suspesa l'activitat docent presencial, de manera que el professorat i el personal hi continuarà anant. Giménez reconeixia que, fet aquest pas, queden moltes incògnites per resoldre, començant per la durada exacta del tancament, com també si d'un moment a l'altre es tancaran les empreses, decisió que suposaria que cessés del tot l'activitat a la universitat. «Ho anirem desvelant a mesura que ho sapiguem», reblava.