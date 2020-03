Jové no declara per «no blanquejar un procés judicial irregular»

El diputat d'ERC al Parlament i exsecretari general de Vicepresidència i Economia de la Generalitat, Josep Maria Jové, es va negar a declarar ahir davant la jutgessa perquè fer-ho representava «blanquejar un procés judicial carregat d'irregularitats i de vulneracions de drets fonamentals».

També va descartar fer-ho per criticar la «causa general contra l'independentisme» en la qual creu que s'emmarca la seva, va explicar en una entrevista a Catalu-nya Ràdio que va recollir ahir Europa Press.

Juntament amb el diputat i exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó, Jové es va acollir al seu dret a no declarar davant la jutgessa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la declaració indagatòria en el procés per presumpta desobediència, malversació i revelació de secrets en l'organització de l'1-O.

Jové, que forma part de la taula de diàleg entre governs, va dir que va portar a la reunió una llibreta Moleskine –com la del cas pel qual se l'investiga– no com un gest innocent, sinó com un «símbol de l'absurditat», i es va preguntar què passaria si l'hi requisaven i es feia un informe policial que en tergiversés el contingut.

Jové va dir que la seva presència a la taula i la negociació de la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez, pot representar un «símbol, perquè la repressió estava negociant», i va assegurar que no s'hi va poder negar quan li ho van demanar el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general, Marta Rovira.

Jové va sostenir que el PSOE sap que si la taula de diàleg entre el Govern central i el de la Generalitat no avança, no hi ha legislatura, i va defensar que hi ha «més mecanismes per celebrar la segona reunió» si és complicat fer-ho de manera presencial a causa del coronavirus i les mesures per combatre'n la propagació.

«És evident que vivim una alarma sanitària», va reconèixer el diputat d'Esquerra Republicana, «però la reunió no pot quedar sense una convocatòria sine die», i va mostrar-se partidari de fer-la per videoconferència tot i que «aquesta no sigui la millor forma de negociar».

Jové va recordar que ERC sempre ha mantingut que «mai renunciarà a cap via democràtica» per accedir a la independència, «inclosa la unilateral», si bé va considerar que cal seguir explorant la via negociadora «perquè els ciutadans de Catalunya puguin decidir el seu futur polític votant».

D'altra banda, Jové va afirmar que si als delictes de desobediència, revelació de secrets i malversació que pesen sobre ells va afegir-se posteriorment el de prevaricació, s'explica perquè d'aquesta manera «eviten que hagi de constituir-se un jurat ciutadà».

Segons Josep Maria Jové, una mostra «de la indefensió» que pateixen es demostra en el fet que els «han obligat a consignar dues vegades la fiança, en dos jutjats diferents», i va advertir que si ell i Salvadó no aconsegueixen reunir 4 milions i mig d'euros en pocs dies, seran embargats els seus béns i sous.