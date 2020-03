Les lligues de futbol de Primera i de Segona Divisió, aturades

La Lliga Professional de Futbol (LFP) va decidir suspendre les dues properes jornades de lliga a la Primera i la Segona Divisió, un cop es va fer públic el positiu del jugador del Reial Madrid de bàsquet Trey Thompkins. El club blanc va anunciar que iniciava la quarantena per a les plantilles de futbol i bàsquet. La Lliga creu que es donen les circumstàncies per tal que s'activi el protocol per la Covid-19 recomanat per les autoritats sanitàries.

Consegüentment, es va acordar la suspensió, com a mínim, de les 2 properes jornades competició. Aquesta decisió serà reavaluada després de la finalització de la quarantena.

El Madrid havia de rebre avui l'Eibar, al Santiago Bernabéu. A Valdebebas coincideixen en sessions de treball els jugadors de futbol i de bàsquet del Reial Madrid. La lliga ACB va ajornar dimecres les properes jornades i ahir al matí també ho va fer l'Eurolliga de bàsquet. I pel que fa a la Lliga de Campions de futbol, ahir a la tarda es va ajornar el Manchester City-Madrid i també el Juventus-Olímpic de Lió, ja que l'equip torinès també té un positiu per coronavirus, en aquest cas del defensa Rugani.

La UEFA encara ha de decidir si es juguen o no el Bayern-Chelsea i el Barça-Nàpols, aquest programat per al dia 18, a porta tancada.