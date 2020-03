L'NBA suspèn la temporada pel cas del francès Gobert, amb Covid-19

L'NBA ha decidit aturar tota la competició arran d'un cas de Covid-19. Ho va anunciar ahir de manera una mica sorprenent, en aturar la temporada professional després que el pivot francès Rudy Gobert, dels Utah Jazz, hagi donat positiu per coronavirus les últimes hores.

Es dona la casualitat que fa tan només tres dies el jugador francès va protagonitzar unes imatges del tot esperpèntiques en acabar una roda de premsa, rient i tocant les gravadores dels periodistes i mofant-se de les mesures de precaució pel coronavirus.

Abans de començar el partit que la jornada de dimecres a la nit havien de jugar els Utah Jazz i els Oklahoma City Thunder, es va paralitzar la competició, ja que els Jazz van rebre els resultats de les analítiques de Gobert. El partit ja no va començar i la lliga queda per ara suspesa en espera de com vagi evolucionant la crisi.