Magneti Marelli redueix dues hores la jornada per falta de subministrament

La planta de Santpedor de la italiana Magneti Marelli, especialitzada en la fabricació de components per a l'automoció, va decidir ahir reduir dues hores la jornada laboral dels seus treballadors per afrontar els problemes de subministrament provinent d'Itàlia, segons va explicar a aquest diari Josep Rueda, secretari d'Indústria de CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central. L'empresa, en què treballen més de 200 persones, és la primera del Bages que transcendeix que ha pres mesures de flexibilització interna amb motiu de la crisi del coronavirus.

Els treballadors de la planta faran sis hores diàries en comptes de vuit mentre durin els problemes de flux de proveïment italià. Hi ha marge per aplicar aquesta mesura en virtut de la borsa de vuitanta hores disponibles de flexibilitat que marca el conveni del metall, segons detallava ahir Rueda. Per a Rueda, aquesta és una «bona mesura», ja que CCOO «no hauria entès que s'apliqués ara un expedient quan hi ha possibilitats per regular internament que marca el conveni. S'ha fet bé», deia Rueda.

La planta de Magneti Marelli de Barberà del Vallès ja va decidir la setmana passada aplicar un ERO temporal per a tota la plantilla que permetrà aturar la producció durant 70 dies, entre el 9 de març i el 31 de desembre d'aquest any, a causa del descens de la producció fruit de la caiguda de la demanda del sector, a la qual ara s'uneix, a més, la crisi del coronavirus. En el cas de Barberà, els dies de la borsa de flexibilitat existent a l'empresa es restaran individualment de l'afectació anual de l'expedient, segons va explicar CCOO.



Afectacions a les pimes

D'altra banda, Pimec Catalunya central afirma que el 35% de les empreses del territori també estarien patint afectacions en les vendes a causa del coronavirus, segons es desprèn d'una enquesta entre els seus associats per a tot Catalunya. Esteve Pintó, president de la patronal al territori central, creu que les dades també són transposables en aquestes comarques.

La patronal catalana de les petites i mitjanes empreses ha fet aquest càlcul després de realitzar una enquesta entre 1.088 pimes que revela, a més, que, si continua la crisi sanitària, el 10% d'aquestes empreses preveu iniciar Expedients de Regulació d'Ocupació Temporals i el 15,5% durà a terme aturades parcials d'activitat.

L'enquesta reflecteix així mateix que el 35% d'aquest tipus d'empreses ja registra una contracció de les vendes o anul·lació de reserves del voltant del 10-15% de mitjana. A més, de cara a les pròximes setmanes, fins a un 62% de les pimes i autònoms preveu que haurà de fer front a la reducció de vendes o l'anul·lació de reserves i el 38,7% augura falta de subministraments i components.

Esteve Pintó assegura que entre la petita i la mitjana empresa es pateix per la setmana que ve, ja que les mesures recomanades per l'administració i els protocols interns de les empreses van restringint la capacitat d'actuació. «Ara mateix no sabem si treballarem o no», deia ahir Pintó a aquest diari. El president territorial de la patronal destacava el mal moment per a les empreses de transport, que tenen problemes per carregar a Madrid i han de sotmetre's a exigents protocols d'entrada a les empreses «que retarden els lliuraments». A les pimes, diu Pintó, hi ha preocupació perquè cap dels seus treballadors doni positiu de coronavirus, ja que això obligaria a aplicar rigoroses mesures de contenció de la malaltia que podrien aturar l'activitat. «Hi ha molt neguit entre les empreses, sobretot pel que pugui passar a partir d'ara», afirma Pintó.