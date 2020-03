Manresa rep dos infectats d'Igualada

Per rebaixar la càrrega assistencial de l'Hospital d'Igualada, focus del Covid-19 que afecta la capital de l'Anoia, dues de les persones infectades van ser traslladades dimecres a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on són tractades de la malaltia. A Manresa de moment només hi ha constància d'una persona amb la Covid-19. Es va confirmar dimecres de la setmana passada i presenta simptomatologia lleu. Rep atenció domiciliària (vegeu Regió7 del 6 de març). Tot i que hi ha hagut diversos casos sospitosos, ningú més atès a la ciutat ha donat positiu.

El brot d'Igualada, que fins ahir havia causat 3 morts, 49 infectats i 250 aïllats dels quals 200 són personal sanitari, ha fet que se'n ressenteixin centres hospitalaris de tot el seu entorn, com és el cas de Manresa. També rep pacients d'Igualada d'altres patologies davant el col·lapse del centre de l'Anoia.

Tot i així, de moment no s'ha desprogramat cap activitat. Tampoc de cirurgia no urgent, però és una realitat que pot canviar d'un dia per l'altre, segons han advertit fonts d'Althaia. «Aquí la situació està controlada, però tot està preparat per donar una atenció amb garanties i ens anirem adaptant», han comentat fonts de la Fundació Althaia. Asseguren que s'està treballant per establir mesures per protegir els professionals i garantir una atenció adequada.

A primària els centres d'atenció que gestiona Althaia, el del Barri Antic i les Bases de Manresa, han anul·lat proves que no són urgents. També activitats comunitàries i de grups, i es promou l'atenció telefònica, sempre que sigui possible per evitar desplaçaments de pacients i usuaris. També s'estendrà l'atenció telefònica a les consultes externes de l'Hospital de Sant Joan de Déu. La visita programada, sobretot la que és de control, es canviarà per una trucada del metge el mateix dia i a la mateixa hora.

Althaia ha fet una crida a fer un ús responsable dels serveis sanitaris, i ha recordat que qualsevol dubte es pot atendre al 061 o als centres de primària de referència, que les urgències de primària estan obertes les 24 hores al CAP Bages i que els casos greus i de risc vital s'atenen al 112.

En el conjunt de Catalunya, el nombre d'infectats va arribar ahir a 319. Les dades, difoses pel departament de Salut, van constatar un avenç important del virus perquè en un dia la xifra gairebé es va duplicar. Dimecres, n'hi havia 181. L'evolució del contagi no ha parat d'augmentar al país des que el 25 de febrer es va detectar el primer infectat. A escala estatal, l'increment també ha estat significatiu aquesta setmana, s'ha passat dels 1.204, dilluns, als 3.142 d'ahir.