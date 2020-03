Oci nocturn: reaccions diverses i encara molts dubtes

La decisió de la Generalitat de permetre que els locals de menys d'un miler de localitats obrin omplint només un terç de la seva capacitat, com a mesura per prevenir la propagació de la Covid-19, ha generat molts dubtes i reunions entre els responsables de les sales d'oci nocturn de la capital del Bages. Sobretot perquè «no queda clar quines són les mesures de seguretat que s'han d'aplicar un cop tens els clients al local», explicava ahir Dani Castellano, director de la Casa de la Música de Manresa, amb seu a la Stroika. La sala, que avui tanca, després de suspendre el concert de Morad, decidirà en les properes hores si obre dissabte amb un terç de la capacitat de la sala. Ho comunicaran «després de conèixer exactament què diu el decret que surt publicat avui al DOGC. Si les mesures queden clares i podem obrir amb garanties, ho farem, si no, no. Estem parlant de la salut de clients i treballadors».

La sala manresana El Sielu, explicava ahir el seu propietari, Jordi Cortés, manté la intenció d'obrir dissabte el local de Valldaura, «amb les limitacions de capacitat que marca la Generalitat», però en espera de com evolucioni la situació: «Ens adaptarem a totes les disposicions i al que vagi sortint. Tot plegat canvia d'un moment a l'altre», remarcava ahir Cortés.

Qui ahir a la tarda ja va decidir «aturar l'activitat durant 15 dies i en espera de l'evolució de la situació» va ser el Grup Ítaca, responsable de SevenSeven i Coco Village, ambdues amb una capacitat de més d'un miler de persones. També, però, tancarà ItacaNite, el local del carrer del Canonge Montanyà. La decisió, com explicava Dídac Martínez, del Grup Ítaca, respon «a un acte de responsabilitat social i vetllant per la salut de la nostra clientela i del nostre equip humà». Així mateix s'ajorna la festa Jarana Universitaria del 19 de març, però resten oberts els locals Ítaca, «complint les recomanacions establertes per la Generalitat i el ministeri de Sanitat». El grup ha facilitat el treball a distància als treballadors d'oficines.



Cinemes: oberts a un terç

Si no hi ha canvis de darrera hora, Bages Centre de Manresa, cinema París de Solsona, Avinguda i Ceretà de Puigcerdà i Yelmo Abrera continuaran la programació prevista i durant 15 dies només vendran un terç de les entrades de cada sala. Guiu de la Seu ja no descartava ahir la suspensió de les projeccions i, a causa de la situació d'emergència a la comarca, l'Ateneu d'Igualada i Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui, suspenen tota l'activitat. Tampoc no hi haurà projeccions al cine Patronat de Berga, que, aquest cap de setmana, havia de programar Parásitos. Al multisales manresà les entrades es podran continuar adquirint per Internet, però, com explicava el gerent, Jordi González, «sense numerar». Les sales amb més capacitat del Bages Centre, la 1 i la 12, vendran fins a un centenar de localitats; les més petites, una quarantena. Al cine París, la capacitat serà de 163 localitats. Els espectadors seuran en files i butaques alternes.