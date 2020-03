Respostes a les preguntes dels lectors sobre coronavirus

P - El coronavirus es com el grip que cada any apareixerà i el pots tenir o com la varicel·la que un cop l'has tingut no la passes mes?

R - Aquest és un virus nou del qual, i sobretot del seu comportament, encara se n'ignoren molts aspectes. Se sap que té una taxa de contagi molt superior al del grip comú, és a dir, que si en condicions normals en la fase ascendent d'una epidèmia de grip cada gripós contagia una mitjana de 1,3 persones, aquest coronavirus té una taxa entre 2 i 3 si no es prenen mesures de contenció. Per això es fan les quarantenes i els confinaments. A més a més, la taxa de moralitat en relació als infectats coneguts (és probable que no es coneguin tots) és superior a la del grip. És massa aviat per saber si passar aquesta malaltia genera anticossos que impedeixin tornar-la a agafar, el mateix any com la grip o per sempre; hi ha notícies de la Xina que ens obliguen a ser desconfiats en aquest aspecte.

P - Es verdad que el Coronavirus se come o destroza los pulmones y cuánto tiempo pasa desde que actúa en los pulmones ? ...Es fulminante ?

R - El coronavirus d'aquesta pandèmia pot atacar parts del cos com els pulmons i els ronyons. Quan ataca els pulmons provoca la inflamació dels alvèols, que són els petit saquets del teixit pulmonar que estan en contacte amb la sang i li transmeten l'oxigen de la respiració i en retiren el CO2. La inflamació fa que els pulmons s'omplin de líquid o, simplement, que els alvèols no puguin fer correctament la seva feina, el que genera dificultats respiratòries. La gravetat dels efectes de la inflamació depèn bastant de l'estat de salut del pacient, de les seves defenses naturals i de què pateixi no no altres patologies: si ja està delicat del sistema respiratori, el risc és molt superior. També depèn de la càrrega vírica rebuda, és a dir, que la quantitat de virus rebuts en el procés de contagi; per això els professionals sanitaris en contacte constant amb malalts infectats tenen un risc superior a aquelles persones que només hi han estat en contacte uns segons en una trobada casual.

P - Hace unos días o semanas que la prensa habló de 20 satélites que se vieron en el cielo esto pude provocar algo o no tienen nada no se lo que son

R - El que es va observar al cel de Barcelona van ser vint satèl·lits Starlink, un projecte de l'empresa nord-americana Space X d'Elon Munsk per millorar el servei d'Internet. El projecte preveu el llançament de 12.000 satèl·lits en òrbita baixa i molt baixa i ha rebut moltes crítiques perquè afectarà a l'observació del cel nocturn.

P - Y que ocurre con bares, bingos y salones de juego..¿se cierran también?

R - Les mesures dictades pels governs català i espanyol no paren d'ampliar-se. Pel que s'havia dictat fins aquest divendres a la tarda locals com els esmentats, si no estaven dins un centre comercial, no tenien ordre de tancar però si de reduir el seu aforament a un terç del màxim permès per deixar espai entre els clients, però això pot haver canviat d'un dia per l'altre.

Tens més preguntes?



