El San Pablo Burgos de Peñarroya no té incidències pel seu desplaçament a Itàlia

Ahir es va fer públic el contagi per coronavirus de l'ala-pivot del Reial Madrid Trey Thompkins, que la setmana passada va jugar a Milà un partit a porta tancada de l'Eurolliga amb el seu equip, tot i que a Itàlia ja es vivia una situació complicada per la Covid-19. Hi ha un altre cas d'un equip de l'ACB que es va desplaçar a Itàlia fa pocs dies. El San Pablo Burgos, dirigit pel manresà Joan Peñarroya, es va enfrontar el dimecres 4 de març al Dinamo Sàsser a la pista del club de Sardenya, amb triomf final per 81-84. En el segon partit, que al final es va disputar a porta tancada a Burgos, el San Pablo va passar als quarts de final en batre per 95-80 els sards, que es negaven a jugar si no era a porta tancada.

Peñarroya es va queixar de les «sis hores» que el seu equip va ser a l'aeroport de Roma de tornada de Sardenya. De moment, no hi ha hagut cap positiu per coronavirus.