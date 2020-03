Els supermercats d'Igualada doblen les vendes però podran garantir el producte

Hipermercats, supermercats i establiments de productes de primera necessitat d'Igualada han vist fortament incrementada la demanda en les darreres hores, coincidint amb la confirmació des nous casos per coronavirus.

Alguns d'aquests grans centres comercials van arribar a doblar entre dimecres i ahir el nombre de clients respecte dels d'un dia feiner habitual. «Ja fa uns mesos que treballo aquí i mai no havia vist res semblant», explicava Sheila Jurado, dependenta d'un supermercat de la cadena Pròxim del carrer Soledad. Ahir al matí s'hi havien facturat prop de 400 euros, quan «en un matí normal ens solem moure al voltant des 200». El motiu, «el coronavirus», assegurava Jurado, que ho sentia comentar als clients: «Alguns tenen por per si tanquen els comerços, i fins i tot ha corregut la notícia que podien tancar les entrades i sortides d'Igualada, i això espanta».

Aquesta major afluència de clients, ahir es feia especialment evident a les hores centrals del matí i de la tarda, però també al migdia, quan les caixes normalment són buides i aquests dies s'han hagut de reforçar.

Fora del centre, els hipermercats més grans també estaven més plens de l'habitual. A la majoria dels clients se'ls veia amb carros plens, especialment de productes higiènics i desinfectants i també d'aliments de conserva, pasta i arròs, carn, aigua i llet. Malgrat tot, responsables dels diversos comerços consultats per Regió7 enviaven un missatge de tranquil·litat i asseguraven que estan preparats per garantir el subministrament encara que es mantingui la forta demanda els propers dies.

Al Mercadona de la zona de les Comes s'ha notat un increment de vendes, segons van assegurar fonts d'aquest establiment, si bé no van saber precisar en quina quantitat. Tanmateix, «tenim un servei de reposició diari i el departament de logística està a l'aguait» per tenir controlats en tot moment quins productes s'han de reforçar. El mateix passa a l'Esclat, l'únic que hi ha a la capital de l'Anoia, on dimecres i ahir es van doblar els camions de subministrament. En aquest establiment dilluns ja es va notar cap a un 30 % més de vendes, i a partir de dimarts s'ha anat venent el doble cada dia respecte del que es va vendre la setmana passada, explicava ahir la seva gerent, Sònia Marsà. Amb tot, «no patim pel subministrament» i assegurava que tret d'algun producte molt puntual «podrem abastir tota la demanda». Al Lidl de la zona de les Comes, on tant dimecres com ahir es van doblar les vendes, «ja estàvem preparats pel que pogués venir», explicaven dues dependentes, i «hem hagut de demanar més quantitat de productes però no hi ha hagut cap problema».

Tot plegat ha fet reorganitzar torns o augmentar hores. A l'Esclat s'ha demanat a gent del torn del matí que també vagi a fer algunes hores a la tarda i a l'inrevés, i al Lidl, algunes treballadors del torn del matí allargaven ahir unes hores el seu horari, i els del torn de tarda entraven més d'hora.



Mesures higièniques

Alguns establiments també han augmentat aquests dies les precaucions davant el possible contagi per coronavirus.

De cara als treballadors, des d'ahir era habitual veure amb guants tant les persones de caixa com els que posaven productes als prestatges.

D'altra banda, al Carrefour de la zona de les Comes, hi havia gel i tovalloletes a la disposició dels clients a l'estand d'informació que hi ha a l'entrada. I al supermercat Esclat també hi havia guants per si els clients en volien. A més a més, «hem canviat la dinàmica a l'hora de cobrar i de tornar el canvi», explicava la gerent, Sònia Marsà: «A la fleca hem posat uns platets per poder-hi dipositar els diners, i a les caixes, on sempre s'intercanviaven els diners a mà, ara posem les monedes sobre el taulell».