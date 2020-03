Trump no descarta estendre més d'un mes el veto a fer viatges als EUA des d'Europa

El president dels Estats Units, Donald Trump, no va descartar ahir estendre per més de trenta dies o escurçar la seva prohibició als viatges des d'Europa als Estats Units, que començarà el 13 de març a les 23.59 hora local de Washington DC (3.59 GMT del 14 de març), per la pandèmia de coronavirus.

«Per descomptat, és possible (que ho estengui més de 30 dies), i també és possible que ho anul·lem abans del que es preveu», va dir Trump en ser preguntat sobre aquest tema durant una reunió al Despatx Oval amb el primer ministre d'Irlanda, Leo Varadkar, el país del qual no està afectat pel veto.

«Crec que restablirem (els viatges des d'Europa) bastant ràpidament una vegada això acabi», va afegir el mandatari.

Dimecres, Trump va ordenar prohibir els viatges als EUA des dels 26 països que pertanyen a l'espai europeu Schengen de lliure circulació, inclòs Espanya, amb la finalitat de prevenir la propagació del coronavirus. En el seu discurs el president va dir que la mesura duraria 30 dies, encara que l'ordre escrita que va signar, divulgada després per la Casa Blanca, no esmentava aquest termini i assenyalava únicament que la restricció finalitzarà quan el mandatari així ho decideixi. També va crear confusió quan durant la seva al·locució va assegurar que la decisió «s'aplicarà a una quantitat tremenda de comerç i mercaderies», per poc després desdir-se a Twitter i precisar que la mesura només afectarà «persones i no béns».

D'altra banda, Trump va avançar ahir a la Casa Blanca que el seu Govern podria eliminar «bastant aviat» la prohibició d'entrada als EUA als estrangers que hagin visitat la Xina en els últims 14 dies, perquè aquest país «ha fet molts avanços en les últimes setmanes» i va esperar que puguin fer-ho ràpidament amb Europa. D'acord amb les dades dels governamentals Centres de Control i Prevenció de Malalties (CDC), els EUA han registrat un total de 1.215 contagis i 36 morts per la Covid-19; mentre que, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), en l'àmbit global hi ha 125.048 casos confirmats i 4.613 morts.

Per la seva banda, el Govern marroquí ha suspès fins a nova ordre els vols cap a Espanya o els procedents del país veí, així com el trànsit marítim, una mesura presa «en concertació amb les autoritats espanyoles», segons un comunicat emès per l'agència oficial MAP. La mesura afecta principalment Royal Air Maroc, Iberia, Ryanair i Air Aràbia, i són nombroses les ciutats afectades, perquè en els últims anys s'han multiplicat les connexions aèries amb el Marroc des de diversos punts de la geografia espanyola. Afectarà així mateix els nombrosos ferris que viatgen per l'estret de Gibraltar entre els dos països.

La mesura suposarà un cop per al turisme procedent d'Espanya, segon mercat emissor de turistes al Marroc després del francès.