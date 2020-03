Àngels Chacón anuncia una àrea blanca per a la seguretat dels camions

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, va avançar ahir que crearan una zona blanca a l'entorn dels quatre municipis confinats on els camions de repartiment de mercaderies puguin descarregar amb seguretat. Amb aquesta mesura, s'evitarà que el conductor hagi de baixar del vehicle i, per tant, també, un possible nou contagi.

D'altra banda, es dona el cas de treballadors que viuen a la Conca d'Òdena i treballen fora, o d'altres que han d'accedir a la zona per treballar. Per poder complir el confinament decretat, Chacón va explicar que s'està treballant per definir un mecanisme que faciliti el tràmit de baixa forçosa que doni resposta a aquests casos. La consellera va subratllar que la situació «és excepcional i sense precendents», i va demanar paciència a la població.

Àngels Chacón va destacar que els treballadors que viuen i treballen a la Conca d'Òdena han de poder anar a treballar «amb normalitat». «No hi ha confinament domiciliari i, per tant, es pot anar a treballar, però extremant al màxim les mesures de protecció», va remarcar.

El problema és en els treballadors que treballen fora dels quatre municipis de la Conca confinats i viuen dins, o a l'inrevés. La consellera no vol que l'anunci provoqui un desplaçament de treballadors sans als CAP per demanar la baixa per aquest motiu i va demanar «paciència» fins que s'acabi d'articular la mesura i s'expliqui com s'ha de procedir. «Si ara els ciutadans van als CAP a buscar la baixa es col·lapsaran els centres i serà més perjudicial», va dir. Chacón admet que la preocupa poder minimitzar l'impacte del coronavirus en l'economia.