Apliquen el protocol de Covid-19 per la mort d'una noia a Guardiola

Professionals del transport sanitari i mèdic van aplicar ahir el protocol d'autoprotecció personal per Covid-19 (màscares, guants, etc.) per atendre una dona jove de Guardiola de Berguedà que va acabar morint. La guardiolenca va ser atesa al matí pels serveis mèdics del CAP i traslladada amb una ambulància medicalitzada a l'hospital de Berga. La jove va morir. Es va decidir practicar-li l'autòpsia per escatir les causes del decés i descartar que fos coronavirus. Fonts del centre hospitalari van explicar a aquest diari que la situació d'emergència sanitària que viu el país va obligar a activar el protocol esmentat, tot i que molt probablement la mort hauria estat per altres causes. No s'ha confinat cap professional que va atendre la noia ni veïns.