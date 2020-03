Detinguda la propietària d'una protectora per matar prop de 500 animals a Tarragona

La Guàrdia Civil ha detingut a la província de Tarragona a la propietària d'una protectora d'animals acusada de ser responsable de la mort de gairebé 500 animals.L'institut armat ha informat aquest dissabte en un comunicat que a la dona se li imputen els delictes de maltractament animal, falsificació de documents i intrusisme professional. Durant més d'una dècada, la dona va donar mort a gairebé 500 animals de la protectora, va exercir funcions de veterinària sense titulació i va falsificar documentació.

Els agents del Destacament de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil (Deprona) del parc natural del Delta de l'Ebre (Tarragona) van iniciar la recerca d'aquest cas després de conèixer que en dos establiments d'una protectora d'animals de la zona es realitzaven pràctiques il·legals.

La dona, segons la Guàrdia Civil, recollia els animals de la via pública, sobretot gossos i gats, per rebre una aportació econòmica de les administracions públiques i entitats. Quan l'animal estava malalt o era difícil que l'adoptessin, el sacrificava.

Les dades recollides revelen que el major nombre de sacrificis realitzats per la dona va tenir lloc entre els anys 2013 i 2015, amb una mitjana de 95 morts anuals. La detinguda també va falsificar receptes de veterinaris titulats, amb les quals comprava medicaments en empreses distribuïdores de Barcelona i Zamora.Al setembre, diversos agents van inspeccionar les instal·lacions de la protectora i van comprovar que als animals se'ls administraven vacunes, que s'expedia receptes i que els tractaments veterinaris els practicaven persones no titulades.

La protectora funcionava gràcies als convenis de col·laboració que va signar amb fundacions i associacions per a realitzar adopcions i mantenir-los, entitats que van arribar a pagar entre 300 i 350 euros per adopció. També rebia diners de les administracions públiques per la recollida dels animals de la via pública.

En el domicili de la detinguda i en la protectora es va descobrir material quirúrgic, microxips, cartilles sanitàries en blanc, diferents medicaments, vacunes i una taula quirúrgica per a les operacions.

Un veterinari titulat era el que li facilitava els microxips i les cartilles sanitàries en blanc, sense que verifiqués posteriorment l'ús que es feia. Després de prestar declaració davant la Guàrdia Civil, la detinguda va ser posada a la disposició dels jutjats de Tortosa.