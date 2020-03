«Entenem la suspensió de La Mostra però és un cop dur per al sector»

«En l'àmbit personal, el coronavirus de moment no ens està afectant més enllà del confinament i, per tant, la limitació d'activitat». La igualadina Núria Cañamares, periodista freelance especialitzada en cultura i arts escèniques, reflexionava ahir, a aquest diari, també a través d'un vídeo a la web (www.regio7.cat) sobre les primeres hores del confinament, una mesura, que deia, «entenem que s'ha de prendre per evitar la propagació del virus». El seu cercle més proper, família i amics, «ens trobem tots bé».

En l'àmbit laboral, explicava Cañamares, el fet d'haver de treballar des de casa no li resultava gens estrany perquè, «soc autònoma» però l'afectació, quant a la feina, «és evident». Totes les mesures restrictives per evitar la propagació del coronavirus, assegurava, estaven repercutint molt directament en la seva feina: «treballo en el sector de la cultura i s'estan ajornant moltíssimes activitats. Ara, toca revisar-les una a una per veure si s'han suspès o si s'han ajornat i, després, difondre-ho».

Una d'elles, remarcava, és la Mostra d'Igualada, la Fira d'Espectacles Infantils i Juvenils, referencial del sector al país: «Ja la teníem a tocar, s'havia de celebrar a final de març i l'hem hagut de suspendre». Enguany el certamen, que arribava a la 31a edició, del 26 al 30 de març, es va decidir suspendre dijous passat al migdia, hores abans de què es decretés la prohibició d'entrar i sortir de l'àrea d'Igualada. Com remarcava Cañamares, «ho entenem perfectament però és un cop molt dur per al sector, per tota la gent que estavem treballant amb molta il·lusió i per tota la gent que l'esperava».