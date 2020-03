Espanya es prepara per entrar avui en l'estat d'alarma declarat per Sánchez

Espanya entrarà avui, per segona vegada en democràcia, en estat d'alarma, una mesura excepcional que formalitzarà aquest matí el Consell de Ministres en una reunió extraordinària amb l'objectiu de frenar l'expansió del coronavirus, que ja suma més de 4.000 contagiats i 120 morts.

I això no és més que «una primera fase» i «no cal descartar» que la setmana vinent els positius confirmats superin els 10.000, segons va admetre el president del Govern, Pedro Sánchez, en una declaració institucional al Palau de la Moncloa, en la qual va anunciar la seva decisió més complicada fins avui: declarar l'estat d'alarma.

A l'espera de les mesures concretes que adoptarà avui el Consell de Ministres, la declaració de l'estat d'alarma, que es prolongarà durant 15 dies, és una de les vies constitucionals que pot usar el Govern per pal·liar les conseqüències de pandèmies com aquesta. Perquè permet, entre altres coses, limitar moviments de persones o intervenir «locals de qualsevol naturalesa» com els hospitals privats. És fins i tot una opció que podria facilitar l'ajornament de les eleccions basques i gallegues previstes per al pròxim 5 d'abril.

Regulat per l'article 116 de la Constitució espanyola i desenvolupat mitjançant llei orgànica de l'1 de juny del 1981, l'estat d'alarma, així com el de lloc o excepció, era un plantejament que ja sobrevolava des de fa dies en diversos àmbits davant l'avanç imparable del coronavirus a l'Estat.

D'acord amb l'últim balanç del ministeri de Sanitat, Espanya registrava ahir 121 morts, 37 més que dijous; en un dia es van comptabilitzar 1.267 casos més i ja en sumen 4.231.

«Aquest virus el pararem units», va emfatitzar el cap de l'Executiu, que va reconèixer que «trigarem setmanes». «Serà molt dur i difícil», va reconèixer per apel·lar a continuació a la «unitat, la responsabilitat i la disciplina social» per posar fre a aquesta amenaça. Una emergència que «superarem –va dir– emparant-nos en el consell de la ciència i donant-nos suport en tots els recursos de l'Estat, però també és segur que l'aconseguirem abans amb el mínim de danys humans, econòmics i socials possibles si ho fem units i complint cadascú amb el nostre deure».

La decisió de decretar l'estat d'alarma també va rebre l'aval, no sense crítiques, de l'oposició: des de les files del PP, el seu líder, Pablo Casado, va assegurar que secundarà fins i tot una pròrroga, si és necessària, dels 15 dies perquè corresponen «mesures extraordinàries per a situacions extraordinàries».