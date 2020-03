Els funerals dels difunts per Covid-19 han d'esperar dues setmanes

Les funeràries de la Catalunya Central reben instruccions actualitzades de la Generalitat i del ministeri de Sanitat pràcticament cada dia sobre els protocols de seguretat i actuació per a la manipulació de difunts per coronavirus. També han modificat els protocols interns i han extremat precaucions per als possibles casos de persones mortes pel virus. A banda d'utilitzar uns equips de protecció especials (vegeu peu de foto), han limitat l'aforament a les sales de cerimònies a una tercera part de la seva capacitat, seguint les mesures ordenades pel Govern, i han restringit els horaris i les visites al tanatori.

A Manresa, a la funerària Fontanova –que pertany al grup Àltima–, abans-d'ahir van activar el protocol per a casos sospitosos de coronavirus després que una persona morís en una residència d'avis a causa de problemes respiratoris i de forma imprevista. Ho ha explicat a Regió7 el gerent de Fontanova, Jaume Fontanet. El cos es va recollir utilitzant l'equip de protecció individual complet i un fèretre especial, amb folres de zenc, i es va deixar en una cambra refrigerada mentre es feien les proves adients.

«Vam informar la família que si els resultats eren positius hauríem d'esperar almenys 14 dies per celebrar el funeral. És delicat», apunta. Ahir al matí els van donar els resultats i eren negatius, de manera que es va poder iniciar el procés habitual i avui es farà el funeral. A la sala Montserrat s'ha limitat l'aforament a menys d'una tercera part i hi ha un cartell a l'entrada que ho recorda. Si bé hi caben unes 150 persones, Fontanet assegura que n'hi deixen entrar entre 30 i 40 i les fan asseure separades. «El risc més gran no és per la interacció amb els morts, sinó amb els vius», apunta.

La mateixa recomanació segueixen a la funerària Ferran, a Berga. La responsable, Mireia Fer-ran, explica que actuen seguint els protocols de seguretat establerts per l'administració, «tot i que imagino que la manipulació dels cadàvers es farà als hospitals i es tancaran hermèticament, fet que redueix el risc del personal de les funeràries», diu. I explica que en cas de difunts per la malaltia han d'utilitzar fèretres estancs i portar-los directament al cementiri o a la incineradora.

A Mèmora Manresa segueixen instruccions del grup i no oferiran cap servei de vetlla o cerimònia en cas de defuncions per Covid-19, però sí d'enterrament i incineració. A Funerària del Bages, els treballadors porten sempre a sobre els equips especials i estan obligats a fer-los servir si es dona alguna de les causes que tenen llistades fruit d'aquesta pandèmia.

A Funerària Anoia, a Igualada, no permeten l'entrada de més de 15 persones a les sales de vetlla i més de 60 a la sala de cerimònies. Han restringit l'horari d'obertura del tanatori i utilitzen, per a tots els casos, els equips de protecció individual, ja que és la zona més afectada de Catalunya pel brot.