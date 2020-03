El Govern demana sortir al carrer només quan sigui imprescindible

El Departament d'Interior i Protecció Civil demanen a la ciutadania que no surti al carrer si no és imprescindible. El Govern reclama que no hi hagi mobilitat arreu de Catalunya. També insisteix que el proveïment està garantit. "La distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l'arribada de productes bàsics", apunta la instrucció que difon Protecció Civil a través de les xarxes, que recull una sèrie de preguntes i respostes davant de la petició de confinament pel coronavirus. No és recomanable portar els nens al parc. Tampoc ho és anar a veure familiars, amics o veïns a casa seva.

A la pregunta de si es pot quedar amb gent al carrer, el Govern diu que sí "si són trobades puntuals i reduïdes en espais oberts, i sempre mantenint les distàncies i mesures de protecció i seguretat".

L'atenció a les persones dependents està garantida. El Govern recoda que bars, restaurants, cines, teatres, biblioteques, museus i centres comercials estaran tancats a menys que es dediquin a productes alimentaris, d'higiene o neteja.

La instrucció també remarca que el transport públic funciona, però amb un terç de l'ocupació, i no se'n recomana el seu ús. També demana posposar cites amb metges o rehabilitacions.