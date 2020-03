Igualada suma positius i el seu exemple de confinament pot ser avui de tot el país

El Govern espanyol ha d'aprovar avui el decret per l'estat d'alarma, el que pot portar fortes restriccions al conjunt de l'Estat. El president català, Quim Torra, es va avançar al que pugui dictar avui el Govern de l'Estat i va demanar el confinament de Catalunya, amb una petició expressa a l'Estat perquè talli el pas de ports, aeroports i aquelles vies de tren que són de la seva competència. També es van prendre mesures per tancar àrees comercials no alimentàries i anit es coneixia que la mesura s'estenia a bars i restaurants.

A Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena pràcticament el viuen des de dijous. Estan confinats, amb un hospital on pràcticament atenen només casos de coronavirus i tota la població a casa, pendent de les notícies i de resoldre els innombrables problemes que genera la situació. El recompte del dia afegeix més casos d'infecció, però no més morts.

El departament de Salut informava ahir a mitja tarda que al conjunt del país s'havien detectat 190 casos nous de coronavirus SARS-CoV-2 i se superen els 500 contagis. Del nombre total de casos des de l'inici de la pandèmia, 35 persones estan greus i 6 han mort, tres de les quals relacionades amb el brot d'Igualada. Del nombre total d'afectats arreu del país, 58 són professionals sanitaris, la majoria també de l'Hospital d'Igualada.

Pel que fa al brot anoienc, Salut confirma un total de 67 positius de coronavirus SARS-CoV-2 des que es va declarar, dilluns passat. Quatre persones estan greus i tres, amb patologies prèvies importants i d'edats compreses entre els 71 i els 86 anys, han mort els darrers dies amb la Covid-19. La xifra de morts no ha variat, però de la xifra total de casos d'Igualada, 41 són personal sanitari. A les comarques properes a l'Anoia també van apareixent nous casos, un a Castellbell i el Vilar, pendent de confirmar, i un altre a Olesa de Monterrat, aquest confirmat i que té com a primer punt de la cadena una persona que treballa al CAP.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va dedicar la jornada fonamentalment a resoldre dos fronts oberts: d'una banda aconseguir més metges i infermeres per a l'hospital de la seva ciutat, que viu moments crítics perquè l'afectació directa o indirecta del virus fa que el 30% del personal no pugui acudir a la feina, i resoldre l'impacte econòmic que les decisions que estan prenent tenen sobre els ciutadans, sobre els treballadors i els empresaris.

Les persones que atenien ahir els dubtes i problemes de la població també van tenir un dia de molta pressió. La decisió de fer el confinament dijous a la tarda va impedir que s'hagués informat la població com hauria calgut. I ahir al matí, el telèfon de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) treia fum.

Malgrat la situació de tenir la ciutat tancada i els molts interrogants dels igualadins sobre com resoldre, per exemple, la seva situació laboral (no podien anar a treballar, però en quina situació quedaven davant l'empresa), la situació a la capital de l'Anoia, segons explicaven anit fonts municipals, transitava entre la resignació i la comprensió. L'Ajuntament d'Igualada, tenint en compte el punt del conflicte, va decidir que avui quedaria oberta l'Oficina d'Atenció Ciutadana tot el dia per resoldre dubtes ciutadans.

L'altra gran preocupació era com es garantiria l'arribada de productes bàsics a les poblacions, a les botigues, i aquest punt es va veure durant el dia que quedava resolt, això sí, amb diferents incidències que van tenir una afectació més que notable durant les hores del matí.

A les carreteres de l'entorn d'Igualada es van formar cues dijous a la nit perquè els Mossos havien de fer la identificació de les persones que passaven, i també ahir al matí, davant els dubtes i la presència, encara, de molts conductors que no sabien que no podien entrar a cap de les quatre poblacions que estaven confinades.

Enmig de la situació d'excepció que es va decretar a la Conca d'Òdena, hi havia accions a Igualada que tenien un caràcter exemplar, com una campanya entre joves de la ciutat que convidava els seus companys a no sortir per protegir la gent gran. El joves poden passar el coronavirus amb menys efectes que la població anciana.