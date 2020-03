La indústria del Bages tem per l'evolució de l'activitat a partir d'aquest dilluns

La crisi del coronavirus ja ha deixat la indústria bagenca en estat d'alarma. Hi ha empreses locals que estan en mínims de proveïment i la setmana entrant haurien de plantejar-se mesures per contenir la producció. La setmana que ve és clau, segons les fonts consultades. Sempre que aquest cap de setmana les administracions no prenguin noves mesures que empitjorin els ja mals pronòstics.

«Estem en la situació de proposar expedients», diu Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa. Però ahir encara hi havia molts dubtes sobre com aplicar aquestes mesures en un estat excepcional com el que estem vivint. «Les empreses no venen i hi haurà problemes de pagaments», diu Gratacòs, que ja preveu una ampli perjudici econòmic generalitzat.

Antoni Tachó, del consell d'Ausa i vicepresident de la patronal del metall de la Catalunya Central, explicava que ahir es van rebre moltes consultes a l'associació per com tramitar baixes per accident (en cas de confinament o quarantena). A Ausa s'extremaven ahir les mesures per afrontar la difícil situació, amb aplicació immediata de teletreball i un protocol encara més estricte sanitari i higiènic, que ja obliga els treballadors de l'empresa a arribar-hi canviats de casa per a la feina i a prendre'ls la temperatura.

Al polígon de Bufalvent, la situació era ahir de molta calma, «similar a un dia de vaga», deia Montse Ambrós, gerent de l'associació d'empreses del polígon manresà. No constava que ahir hagués pres cap empresa encara mesures de flexibilització, però hi ha «molta expectació» per com evolucionaran els propers dies. «El que tothom preveu ja és un daltabaix econòmic importantíssim», deia Ambrós.

Bernat Ladrón de Guevara, president de l'associació de Bufalvent i conseller delegat de Produccions Manubens, explicava que les exportacions de la seva empresa a Itàlia estan aturades, però també a l'Estat. «Ha baixat la cartera de comandes i està caient el consum», alertava Ladrón de Guevara.

Per la UBIC, la seva presidenta, Tània Infante, demanava instruccions clares a l'administració sobre què ha de fer el comerç, que en principi avui obrirà amb la normalitat que sigui possible a la capital del Bages. «Es fa difícil ara mateix saber què s'ha de fer», deia Infante.

Qui ha pres ja una decisió és Seat, que ahir va decidir tancar les tres línies de producció a partir de dilluns. la qual cosa afectarà uns 7.000 treballadors. La decisió s'ha pres pels problemes de subministrament i de mobilitat derivats de la crisi del coronavirus, així com per les dificultats per mantenir la normal activitat de la fàbrica.