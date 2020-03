Infermeres de tot Catalunya i metges responen a la crida d'Igualada

L'Hospital d'Igualada viu una situació desesperada perquè el coronavirus, directa o indirectament, ja afecta més del 30% de la plantilla. Els torns doblats, els esforços extres de les persones que han quedat al centre treballant aquesta dura setmana els ha deixat extenuats, segons indicaven ahir a aquest diari responsables municipials. Per això, l'alcalde va llançar un clam a la conselleria de Salut perquè traslladés professionals sanitaris a Igualada. La primera resposta de Salut va ser reduir la càrrega del centre i traslladar tota l'atenció possible a altres hospitals propers, com Manresa, Vilafranca, Bellvitge o Can Ruti (algunes malalties no es poden atendre en centres com Manresa o Vilafranca).

L'alcalde, Marc Castells, ja va veure que es feia un esforç des de Salut, però no resolia el problema perquè cada dia hi ha més casos de coronavirus entre els professionals de l'hospital i la feina, encara que només sigui per coronavirus, es multiplica. Així, Castells va fer dues crides, una demanant infermeres, també si es trobaven en una situació de jubilació, i, més tard, una segona demanant metges. Fonts municipals destacaven ahir l'esperit solidari que havien trobat en el nombre de respostes i la predisposició del sector sanitari per resoldre una situació d'emergència de salut.

La situació a l'Hospital d'Igualada continua sent d'excepcionalitat. A l'exterior, a l'entrada i als passadissos de l'edifici no hi ha pacients ni entrant ni sortint. Les consultes externes estan tancades i no s'efectua cap prova que no sigui d'urgència. El quiròfan només funciona, també, per a casos urgents i s'han ajornat les operacions programades. Ahir al migdia, a l'UCI hi havia dues persones ingressades amb positiu per coronavirus amb dificultats respiratòries.