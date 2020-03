Joe Biden arriba amb un sòlid avantatge sobre Bernie Sanders a les primàries d'Arizona

L'exvicepresident dels EUA Joe Biden té el suport del 51% dels demòcrates registrats per votar a les primàries d'Arizona, comparat amb el 34% que té la intenció de fer costat al senador Bernie Sanders, segons una enquesta divulgada ahir per la cadena Univision.

Les primàries d'Arizona de dimarts vinent decidiran 67 delegats a la Convenció Nacional del Partit Demòcrata que se celebrarà el juliol a Milwaukee, Wisconsin. Gairebé el 25% dels votants registrats en aquest estat s'identifica com a llatí. Biden té un còmode avantatge sobre Sanders entre tots els votants demòcrates registrats a Arizona, però entre els votants demòcrates llatins el senador apareix com a favorit amb el 44% del suport, comparat amb el 39% de possible vot per a Biden.

Aquesta enquesta es coneix dies abans de les primàries del pròxim dimarts a Florida, Ohio, Illinois i la mateixa Arizona, i Biden arribarà al davant en el recompte de delegats, amb 881, per 725 de Sanders, però encara lluny dels 1.991 necessaris per erigir-se en el candidat del partit durant la convenció de juliol.

D'altra banda, Louisiana es va convertir ahir en el primer estat dels EUA a posposar les eleccions pel Covid-19, en suspendre les primàries previstes inicialment per al pròxim 4 d'abril, després de registrar 33 possibles positius.