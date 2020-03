L'anunci de l'estat d'alarma provoca que es formin cues als supermercats

Els manresans van aprofitar la tarda d'ahir per omplir el rebost. L'anunci de l'aplicació de l'estat d'emergència arreu d'Espanya, que el president del Govern central, Pedro Sánchez, va fer al migdia, va afegir-se a l'estat d'alarma per la multiplicació de contagis de coronavirus i va provocar que es formessin cues als comerços de primera necessitat de la ciutat.

«Sempre vaig al supermercat el divendres, és una rutina setmanal, però avui ompliré una mica més la nevera», explicava a aquest diari l'Emili, veí de Manresa, que feia la compra al Bonpreu del car-rer de la Trieta.

L'Ivan i la Nàdia, veïns de Santpedor, admetien que estan «una mica espantats». Aquesta parella, que feia la compra al Consum del carrer de Sant Joan d'en Coll, van decidir proveir-se de queviures per por de la incertesa generada per la pandèmia del coronavirus.

També van formar-se cues en altres establiments de primera necessitat, com ara forns de pa i estancs. Al forn Jorba, la Maria Josep s'esperava per comprar pa de fajol, l'única varietat de pa que pot menjar, i patia per si encara n'hi hauria. A l'estanc de la carretera de Santpedor, la gent atapeïa el local. La Mar, de Sant Joan de Vilatorrada, explicava que compraria dos cartrons de tabac «per resistir el confinament».

Per la seva banda, la responsable de l'establiment recordava als clients que el local romandria obert cada dia.

Mesures d'higiene

Als supermercats també han arribat les mesures d'higiene extra per prevenir contagis. Al Grup Llobet explicaven ahir que el seu personal, inclòs el que hi ha a la caixa, que no és habitual que en porti, «ja fa dies que va amb guants» i que segueix un protocol d'actuació que se'ls va enviar per tal que es prenguessin totes les mesures higièniques necessàries per extremar la neteja.

Pel que fa a l'hipermercat Car-refour del polígon dels Trullols de Manresa, Christian Noguera, cap de botiga, comentava que, a pesar que «ja tenim un protocol de neteja sempre», davant l'amenaça del coronavirus s'han extremat les precaucions. A més a més, han penjat cartells recomanant a la gent l'ús de guants, sobretot a la part de la fruita. Explicava que els darrers dies havien notat un volum més gran de compra de productes de primera necessitat com llegums, pasta i llet, i també paper higiènic.

Pel que fa al supermercat Spar del carrer de Saclosa de Manresa, l'encarregada comentava que «ens van enviar un comunicat de l'empresa i de la mútua que ens hem de rentar les mans i posar guants». I afegia que «ja ens ho van enviar la setmana passada i avui [ahir per al lector] des de l'empresa ens ho han recordat».