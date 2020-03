L'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, pendent de saber si ha contret el virus

L'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez es troba aïllat a la infermeria del Centre Penitenciari de Lledoners per haver estat en contacte amb un possible cas de coronavirus. Fonts properes al dirigent independentista han explicat que Sànchez es troba bé i no té símptomes, però que ha tingut contacte amb una persona que probablement hagi contret el Covid-19 i que «quasi segur que la diagnosticaran com a positiva». Sànchez haurà de passar 72 hores d'aïllament mentre espera els resultats de la prova que ell es va fer ahir dijous a un centre hospitalari de Manresa. Segons les citades fonts, va ser ell mateix qui va informar els serveis penitenciaris del contacte amb un possible infectat.

Fonts penitenciàries han explicat que Sànchez està aïllat en una cel·la de la infermeria a l'espera de saber el resultat de les proves, tal com marca el protocol. També han explicat que, en cas que estigués contagiat, hauria de ser traslladat al Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa, que és també el que indica la normativa aplicable per a un cas d'aquest tipus.

D'altra banda, el grup Música per la Llibertat ha aturat les seves cantades a les presons i als pobles per evitar ser un punt de contagi per la concurrència de persones.

Entre dijous a la nit i ahir es van conèixer casos positius per coronavirus moltes poblacions (190 nous casos i 509 en total), entre els quals un a Olesa de Montserrat i una altre a la Seu d'Urgell. En ambdues poblacions es van prendre mesures estrictes per aïllar tot l'entorn de les persones infectades i protegir la resta de la població.

En el cas d'Olesa, la primera persona de la cadena és un professional sanitari que treballa a la mateixa població. Per tant, les persones aïllades són, en bona part, personal del mateix centre assistencial. Fonts de l'Ajuntament d'Olesa indicaven ahir al vespre que malgrat aquesta circumstància s'havia pogut treballar amb normalitat fins ahir gràcies a la reestructuració de les hores de treball de la resta de personal.

Castellbell i el Vilar estava pendent ahir d'un possible cas de coronavirus d'una persona del propi municipi i que es va posar en contacte amb el departament de Salut i està a l'espera de rebre els resultats de la prova. El consistori està en contacte permanent amb els veïns i veïnes i va donar un missatge de «tranquil·litat» en espera de conèixer els resultats.