L'OMS afirma que Europa ha esdevingut «l'epicentre de la pandèmia» de la Covid-19

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va afirmar ahir que Europa «s'ha convertit en l'epicentre de la pandèmia» de Covid-19, just en el moment que la xifra de morts pel coronavirus ha superat la barrera dels 5.000 a escala mundial.

El metge etíop va sostenir en una roda de premsa a Ginebra que «el nombre de casos i morts reportats diàriament a Europa supera el de la resta del món, amb excepció de la Xina», i que fins i tot «és més elevat» que el que tenia aquest últim país «en el seu moment més culminant de l'epidèmia». El total de casos de Covid-19 supera els 132.000 i els països afectats són 123, va subratllar Tedros.

El responsable de l'OMS va insistir, com ho ha fet des de l'aparició del coronavirus, que la situació que avui es viu a Europa pot repetir-se en qualsevol altre país o regió del món. Per aquesta raó, va continuar, els països no han de concentrar-se en mesures aïllades –sigui diagnosticar casos, fer el seguiment dels afins o imposar mesures de distanciament social–sinó «fer-ho tot alhora», incloent l'aïllament de la persones contaminades, la posada en quarantena dels seus contactes propers i el tractament dels casos més severs.

Ghebreyesus va posar l'exemple de Corea del Sud, Singapur i de la mateixa Xina, on, a més d'aquest conjunt de mesures, va haver-hi «una important mobilització social que va permetre salvar moltes vides». «Cada establiment de salut ha d'estar preparat per rebre nombrosos pacients i parar-los esment al mateix temps que garanteix la protecció dels seus treballadors», va demanar.

A la pregunta de quan s'estima que s'aconseguirà el pic de contagis al món, la cap de la unitat de malalties emergents de l'OMS, Maria Van Kerkhove, va dir que això no es pot predir, però que «cal preparar-se per a qualsevol escenari». Tot i això, va aclarir que la trajectòria a cada lloc depèn de les accions que duguin a terme, com en el cas de la Xina, on es van prendre mesures agressives que semblen haver permès superar el pitjor. Tot i això, Van Kerkhove va puntualitzar que pot haver-hi un efecte rebot i que els casos tornin a augmentar, per la qual cosa «cal estar molt atents».