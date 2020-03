Manresa tanca el parc de l'Agulla i els espais municipals d'atenció al públic

Tancat i barrat. Des d'ahir a la nit ja no es pot passejar pel parc de l'Agulla, que mantindrà les portes tancades com a mínim dues setmanes. Com explicava ahir en un comunicat la Junta de la Sèquia i Aigües de Manresa, propietàries del parc, «tenint en compte la situació excepcional que s'està vivint en aquests moments a causa de la Covid-19», s'ha pres la «decisió de tancar l'espai fins al 27 de març, amb possibilitat de pròrroga segons com evolucioni la situació».

Aquest tancament s'afegeix a l'ampliació de mesures preventives decretades per l'Ajuntament de Manresa, que, des d'ahir al migdia i també fins al 27 de març, deixa de prestar atenció presencial a les oficines i instal»lacions del consistori i que atendrà la ciutadania per telèfon o Internet, que serà reforçada. Per atenció general es pot trucar al telèfon 010, que ha ampliat els horaris (de dilluns a divendres, de les 9 del matí a les 8 del vespre) o als telèfons de cada servei. Tota la informació es pot consultar a www.manresa.cat.

Les noves mesures –que se sumen al tancament dels equipaments municipals– es van prendre ahir al matí quan el consistori va activar el Pla Bàsic Municipal en fase d'Emergència, en resposta a la decisió de la Generalitat com a prevenció per evitar la propagació del coronavirus. Aquestes indicacions seran vàlides fins al dia 27, però es podran prorrogar o modificar en funció de com evolucioni la situació. Igualment, es recomana a tota la ciutadania i als establiments oberts al públic que segueixin les indicacions de les autoritats sanitàries i limitin al màxim els grups de gent, mantinguin una mínima distància, redueixin els desplaçaments i que es quedin a casa, sempre que sigui possible.



Serveis socials bàsics

Es mantindran oberts els serveis socials bàsics, com els CAP (Centres d'Atenció Primària), així com la Unitat d'Acollida de Sant Francesc; el menjador social; el Servei d'Atenció Domiciliària, el Xec-Servei i la Plataforma d'Aliments. El bus urbà funcionarà amb mesures preventives (el terç de la capacitat) i desinfecció de vehicles; i a l'edifici de La Florinda, la Policia Local atendrà urgències.