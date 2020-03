Les parròquies de Manresa reben menys feligresos i els separen per evitar contagis

Cinc feligresos ahir davant l'església de l'Hospital de Sant Andreu. Finalment no hi va haver missa

El coronavirus també és present a les pregàries de les misses. Es prega perquè s'acabi aviat. També ha arribat a afectar religiosos. Un mossèn de Manresa està confinat en espera que els resultats de les anàlisis confirmin si té o no la Covid-19, segons ha pogut saber Regió7

Als oficis dels darrers dies s'ha notat que ha baixat l'assistència de gent, segons responsables de diverses parròquies de Manresa consultats per aquest diari. Les misses que es fan els dies de cada dia, que en alguns casos se celebren en capelles dels laterals perquè no són gaire concorregudes, s'han traslladat a les naus centrals de les esglésies per complir la norma que hi hagi prou distància entre els assistents, tal com recomana Salut. Només es pot omplir un terç de la seva capacitat.

A més a més s'ha aconsellat a la gent gran que els pròxims dies segueixi les misses per televisió, ràdio o bé per Internet perquè és la població més vulnerable. Paradoxalment és el públic majoritari que assisteix als oficis religiosos. Així mateix han expressat la seva preocupació pel que pot passar per Rams i, en definitiva, per Setmana Santa –processó de Manresa inclosa–, i amb les comunions, que han de començar a celebrar-se el maig i fins al juny. Totes les parròquies de Manresa han suspès les classes de catequesi.



Menys gent a missa

«He notat una baixada en l'assistència a les misses dels últims dies, tenint en compte que els feligresos són gent gran i és justament a qui es recomana que és millor que es quedi a casa. Per tant ens afecta», va assegurar ahir a Regió7 el rector de la Seu i del Carme, mossèn Joan Hakolimana. Segons la seva opinió, podria arribar a passar com a França i a Bèlgica, on s'han suspès les misses. «Aquí, segons com evolucioni, s'hi pot arribar».

Hakolimana havia d'oficiar ahir al migdia la missa diària que se celebra a l'Hospital de Sant Andreu. L'esperaven cinc feligresos, però finalment no es va poder dur a terme perquè ha quedat tancada en ser dins un recinte hospitalari. El cas és que ningú no va avisar ni el capellà ni els feligresos que volien assistir a la missa.

A tot això el Bisbat de Vic va notificar, dijous al vespre, diferents mesures a seguir als oficis religiosos, com per exemple evitar encaixar la mà durant el ritus de la pau, retirar l'aigua beneïda de les piles, rentar-se les mans abans i després de distribuir la comunió, i que els funerals, baptismes i matrimonis es facin sense missa.

El mossèn de la parròquia de Crist Rei, Estanislau Corrons, va reflexionar que en casos com aquests «la prudència és molt important, i em sembla que la gent té més por que prudència». Corrons va assegurar que ara «ens preguntem què haurem de fer per Rams, amb aquella aglomeració de gent que hi ha que diuen que ara no hi ha de ser». S'ha de celebrar el primer diumenge d'abril. Dels funerals sense missa va comentar que «un enterrament no és cap judici, sinó un acompanyament».



Austeritat i recolliment

El mossèn de la parròquia del Poble Nou de Manresa, Joan Prat, va reflexionar que les parròquies han de «liderar tenir la cura de la gent gran». Troba a faltar missatges d'esperança «i que la gent es preocupi pels altres. Amb la pregària, amb l'austeritat que tothom haurà de viure, quedar-se a casa recollits. És una situació que hem de saber aprofitar». Segons el seu punt de vista, «la gent no es fa a la idea» de la gravetat de la situació. La parròquia ha aconsellat a la gent gran que es quedi a casa, i si té alguna necessitat, «els podem atendre per telèfon. Hem d'estar pendents d'ells». A la porta de la parròquia hi ha un cartell amb recomanacions que també aconsella resar pels més dèbils i malalts, i trucar «sovint als familiars per saber com esteu els uns i els altres».

L'arxipreste de Manresa, mossèn Joan Antoni Castillo, va manifestar que a la missa de diumenge passat hi va haver «normalitat. Caldrà veure què passa aquest cap de setmana». Els oficis que ha celebrat els últims dies els ha dut a terme a la nau principal, i no a les capelles. El cas «amoïna com a tothom», va assegurar, i va remarcar que «si hi ha gent que no pren les mesures que es recomanen, al final no tindran gaire sentit». Castillo fa servir una solució amb alcohol abans i després de donar la comunió. «Abans per als altres, i després per a un mateix».



Pregàries pels malalts

El Bisbat de Vic recomanava en la seva nota pregar pels malalts, per les seves famílies, pels professionals de la salut i també per les autoritats civils». Així mateix fa una crida a intensificar la «caritat perquè ningú no se senti sol», i també a tenir una especial atenció a les persones més vulnerables.