La plataforma d'aliments garanteix el repartiment a les 1.600 famílies

Davant la situació generada pel coronavirus, sor Lucía Caram ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat: «La plataforma d'aliments no tancarà». Hi ha 1.600 famílies que en depenen i ahir els voluntaris van estar preparant els lots al magatzem de la Pirelli, centre neuràlgic de la rebuda de menjar, i al local de la car-retera de Vic, perquè dilluns i dimarts d'aquesta setmana i de la vinent els usuaris que hi van cada quinze dies ho tinguin tot a punt. Com que ja tenen cita, es farà com sempre, amb 800 famílies per setmana.

Caram va explicar a Regió7 que «farem com a l'estiu. Estem preparant lots d'emergència i, a més a més, els donarem productes frescos, que és el que més estem demanant a la gent». En concret, els lots habituals es completaran amb una bossa d'embotit, gel, llet, ous i pollastre per a tots. S'ha fet per si fos necessari, després del repartiment d'aquesta setmana i de la vinent, tancar de manera temporal la plataforma, de manera que les famílies puguin aguantar un temps prudencial, però tot plegat s'haurà d'anar decidint i organitzant sobre la marxa, remarcava ahir Aureli Quintas, responsable de logística de la Fundació del Convent de Santa Clara, de la qual depèn la plataforma.

Tenint en compte que al local de la carretera de Vic, quan hi ha repartiment, s'hi acumula molta gent, els propers dies que es porti a terme es prendran mesures, com ara que la gent s'esperi al car-rer. Als voluntaris se'ls lliurarà un lot amb gel, guants i màscara, i s'intentarà fer una acollida més àgil, però es garantirà totalment el servei, informava Caram.

Ahir els voluntaris de la plataforma, que én son el moll de l'os i entre els quals hi ha usuaris que hi col·laboren, van treballar a preu fet per tenir a punt els lots que la setmana vinent i l'altra es distribuïran entre les famílies derivades pels Serveis Socials. Malauradament, els darrers anys el nombre d'usuaris ha augmentat.