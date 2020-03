Preguntes i respostes sobre les restriccions pel COVID-19 a Catalunya

1. Es pot entrar o sortir dels municipis?

Per tot Catalunya es demana que no hi hagi mobilitat.

A més, a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí hi ha controls per no entrar ni sortir. Només ho poden fer els serveis essencials (seguretat i emergències, electricitat, aigua potable, combustibles, gas, telecomunicacions, permisos penitenciaris, residus urbans i industrials, residus sanitària, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d'animals, animals vius/morts – escorxadors-).

2. La gent pot sortir al carrer i comprar?

Sí, però només si és imprescindible.

3. Estaran obertes les botigues d'aliments, supermercats i similars?

Sí

4. Els subministraments a supermercats i restaurants estan assegurats?

Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l'arribada de productes bàsics.

5. Puc quedar amb gent al carrer?

Sí, sí són trobades puntuals i reduïdes en espais oberts, i sempre mantenint les distàncies i mesures de protecció i seguretat.

6. Puc portar els infants al parc?

No és recomanable.

7. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

Sí, però no és recomanable i sempre seguint les mesures de protecció.

8. Puc visitar els meus familiars dependents?

Sí, per garantir l'atenció que necessitin.

9. Sóc persona depenent. La persona que m'assisteix podrà venir?

Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

10. Puc treure a passejar la meva mascota?

Sí, mantenint les distàncies i mesures de protecció i seguretat.

11. Puc anar a bars i restaurants?

Estan tancats des del dia 14 de març i durant 15 dies

12. Puc anar al cine o teatre?

Estan tancats des del dia 14 de març i durant 15 dies

13. La biblioteca/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?

Estan tancats des del dia 14 de març i durant 15 dies

14. Els centres comercials estaran oberts?

No, només els dedicats exclusivament a productes alimentaris, d'higiene o neteja o els espais dels centres comercials dedicats a aquests productes. CECAT-Centre de Coordinació operativa de Catalunya cecat@gencat.cat www.gencat.cat/emergencies @emergenciescat

15. Les botigues en general poden obrir?

Sí amb les limitacions dels centres comercials

16. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?

Si no és urgent, millor posposar-la.

17. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?

Si no és imprescindible, millor posposar-la.

18. Funciona el transport públic?

Sí però amb reducció d'un terç de l'ocupació i no és recomanable el seu ús.

19. Puc anar a fer gestions a l'ajuntament (multes, impostos...)?

Abans d'anar-hi, consulteu amb l'Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposarlos.

20. Hi ha un telèfon d'informació centralitzat?

D'informació el 012, per simptomatologia el 061.

21. Estan assegurats els moviments dels serveis d'emergència?

Sí.

22. Què es considera un servei essencial?

Seguretat i emergències, electricitat, aigua potable, combustibles, gas, telecomunicacions, permisos penitenciaris, residus urbans i industrials, residus sanitària, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d'animals, animals vius/morts -escorxadors-.