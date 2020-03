Protecció Civil garanteix el subministrament d'aliments a Catalunya

Protecció Civil ha garantit aquesta tarda el proveïment d'aliments i productes bàsics a Catalunya, al temps que ha demanat als catalans que comprin "amb sentit comú".



Amb un missatge a les xarxes socials, Protecció Civil garanteix aquest subministrament i exhibeix fotografies dels magatzems de les empreses de distribució amb les prestatgeries plenes de menjar i altres productes.





A Catalunya hi ha més de 12 plataformes logístiques com aquesta que garanteixen abastiment d'aliments i productes bàsics. Compra amb sentit comú. #coronavirus @CEDAC_ @mossos @empresacat pic.twitter.com/8dcPqd3gHH — Protecció civil (@emergenciescat) March 14, 2020

"Faltarà paper de WC? NO. Faltarà arròs, pasta, llegums? NO, NO i NO", es pregunta i es respon l'organisme.A Catalunya, informa Protecció Civil, hi ha dotze grans magatzems del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (CEDAC) "que garanteixen el proveïment d'aliments i productes bàsics". "Compra amb sentit comú", conclou el seu missatge.