«Si és resident, hi pot entrar però no en podrà sortir»

Les ordres eren clares. «Si vostè és resident pot passar, però ha de tenir clar que no en podrà sortir». Era l'advertència dels agents dels Mossos d'Esquadra als conductors que deien ser veïns d'Igualada, o d'algun dels municipis del voltant, i volien entrar a la zona que la Generalitat ha aïllat amb exhaustiva vigilància policial per evitar un contagi impossible de controlar. La rotonda que uneix l'eix Diagonal (tal com és coneguda la C-15) i la carretera C-37 era un dels punts més vigilats ahir per la policia en ser un dels accessos principals a la Conca d'Òdena, on hi ha Igualada i la resta de municipis confinats; Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena.

Malgrat les ordres estrictes del confinament, al llarg del matí s'hi van veure turismes que venien d'algun d'aquests municipis i que la policia els feia recular. Mitja volta. Sortir era impossible. També hi havia molts camioners que seguien la ruta traçada pel GPS o mapes de carreteres per arribar a alguna ciutat més enllà d'Igualada. Era el cas de l'ucraïnès Lev, que conduïa un tràiler i es va mostrar desconcertat en veure les furgonetes de la policia i els agents indicant-li que no passaria de cap de les maneres. Les poques nocions d'anglès i castellà feien que no entengués les explicacions dels agents. Es dirigia a Valls, i quan va entendre que les restriccions eren pel coronavirus, i que afectaven uns quants municipis de la seva ruta, va buscar un recor-regut alternatiu per arribar a la seva destinació. Va ser una situació amb la qual es van trobar molts conductors de camions al llarg de la jornada, tot i que d'altres sí que van entrar-hi. Tenien permís per passar els que transportaven aliments i productes mèdics.

A l'eix Diagonal i a l'autovia A-2, els accessos estaven tallats per cons, hi havia panells que avisaven els conductors que havien de continuar per la mateixa carretera, i les patrulles de Mossos d'Esquadra paraven els turismes que, tot i les indicacions, es desviaven en direcció cap a la zona aïllada. Alguns conductors sí que podien passar. Àlex Guillén és un veí de Piera de 23 anys que forma part del personal mèdic de l'Hospital d'Igualada i ahir al matí anava a treballar.

«Estic una mica perdut perquè fa una estona els companys m'han avisat dels controls, però a nosaltres ens deixen accedir-hi. A l'hospital, molts som de fora d'Igualada, i si no hi poguéssim anar, es quedaria buit», explicava mentre esperava el vistiplau de la policia. Guillén afegia que els darrers dies l'hospital no està, ni de bon tros, a ple rendiment i que hi falta molt personal mèdic, i recordava que al centre sanitari només s'atenen aquests dies els casos estricament necessaris, i es recomana als pacients que hagin de ser atesos anar a un altre hospital. Aquesta mesura, però, no la poden seguir els igualadins des d'ahir en ser impossible sortir de la zona de confinament. De fet, la sortida 554 de l'A-2 està habilitada perquè hi puguin passar els vehicles sanitaris, i dos treballadors del Sistema d'Emergències Mèdiques SEM eren ahir, juntament amb la policia, en aquest accés a Igualada.



Accés per a pacients

A l'accés del Molí Nou, que va a l'àrea esportiva de les Comes, de la capital de l'Anoia, un conductor també rebia el permís per entrar a la ciutat. L'home de 70 anys, que no va voler dir el seu nom, assegurava que havia d'anar a l'hospital d'Igualada, on hi va cada dos dies per fer-se la diàlisi. «Els meus ronyons no funcionen correctament, i si no puc fer el tractament, malament», explicava. Agents de la policia i personal de l'administració de justícia també tenen permís per entrar i sortir de la zona confinada.

Francesc Vives és un veí de Castellolí que ahir va intentar entrar a Igualada per treballar, però va recular davant l'advertència que no podria sortir un cop estigués a Igualada. «Tinc un taller de reparació de cotxes a la ciutat i estic valorant si em convé més estar a dins o fora. És molt difícil prendre una decisió perquè tinc la mare sola a casa», explicava. Ahir al matí va decidir tornar a casa en no tenir- ho clar.

En total, hi ha 29 punts de control a les carreteres de l'Anoia per garantir la quarantena.