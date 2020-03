Les sales de Berga i Manresa tanquen abans de l'ordre

? Les sales d'oci nocturn de Manresa i Berga van decidir ahir al matí tancar portes, abans de l'ordre decretada per la Generalitat, al migdia. La sala Stroika i El Sielu de Manresa, i La General de Berga, se sumaven a la decisió que ja havia pres el dia anterior el Grup Ítaca, d'aturar l'activitat durant 15 dies a les sales SevenSeven, Coco Village i ÍtacaNite. L'argument, sense necessitat de decret, era el mateix: actuar amb responsabilitat per prevenir contagis i no posar en risc els clients i el personal de la sala.