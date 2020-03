Les segones residències cerdanes s'omplen d'avis i els seus nets

Si a les grans ciutats l'arribada del cap de setmana suposa una baixada de l'activitat i, doncs, una millora en les condicions per afrontar el risc de contagi, a la Cerdanya la situació és a la inversa. La comarca viu amb certa preocupació el canvi que durant tres dies pot suposar viure en un entorn amb 19.000 persones a fer-ho amb tres vegades més de població.

Des de dijous, els pobles de la vall han observat com les segones residències s'estan obrint amb major mesura que un cap de setmana habitual i que, en molts casos, les ocupen els avis amb els nets. Els propietaris de cases a la vall s'han estimat més passar a la Cerdanya el confinament recomanat per les autoritats sanitàries que no pas fer-ho a la llar habitual, generalment més exposada al contacte amb altres persones. Això situarà la Cerdanya i les seves empreses de serveis, com ara botigues i restaurants, davant d'una situació de difícil gestió.