Torra assegura que ell i Urkullu rebutgen que els "confisquin" competències

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat que ha parlat amb el lehendakari, Iñigo Urkullu, per a valorar la situació creada per la pandèmia de coronavirus i assegura que coincideixen a rebutjar que el Govern espanyol "confisqui" competències autonòmiques.



"Coincidim -ha escrit Torra en el seu compte de Twitter- en què no podem acceptar que el Govern espanyol confisqui les nostres competències en salut, seguretat i transport. Necessitem suport; no recentralització".





He trucat el Lehendakari Urkullu per valorar l'avenç de la pandèmia del coronavirus i la resposta que cal donar-hi. Coincidim que no podem acceptar que el Govern espanyol confisqui les nostres competències en salut, seguretat i transport. Necessitem suport; no recentralització. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 14, 2020

Moncloa m'acaba de trucar per dir-me que endarrereixen la reunió de presidents a demà diumenge. No podem perdre més temps. La situació és greu. Oferim tota la nostra col·laboració a l'Estat, però hem d'avançar. Insisteixo: cal el confinament de Catalunya #quedatacasa — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 14, 2020

Torra ja havia escrit un altre tuit aquest matí en el qual ha reclamat al president del Govern, Pedro Sánchez, no perdre "més temps", després que li hagin comunicat des de la Moncloa que la reunió de presidents s'ajorna a demà, i ha insistit que cal "confinar" Catalunya.