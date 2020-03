Trump proclama l'emergència nacional per fer front al virus als Estats Units

El president dels Estats Units, Donald Trump, va declarar ahir l'emergència nacional a causa del coronavirus, una mesura que permetrà desbloquejar fins a 50.000 milions de dòlars en fons federals per ajudar els estats i localitats dels EUA a combatre la malaltia.

«Per donar curs al poder del Govern federal, avui declaro una emergència nacional», va dir Trump durant una roda de premsa en el roserar de la Casa Blanca. Aquesta mesura facilitarà l'«accés a fins a 50.000 milions de dòlars» en fons federals als estats i localitats afectats pel coronavirus, va explicar el mandatari.

Trump també va anunciar una aliança amb el sector privat per augmentar la disponibilitat de les proves mèdiques per detectar el coronavirus, l'escassetat del qual en tot el país ha estat una de les majors fonts de crítiques a la resposta de la Casa Blanca. El president va calcular que els Estats Units tindran «1,4 milions de tests disponibles la setmana que ve i 5 milions en el termini d'un mes», encara que va dubtar que tantes proves puguin ser «necessàries». Amb tot, va insistir que no vol que «tothom es faci el test», per considerar-lo una cosa «totalment innecessària», ja que, va dir, «això és una cosa que passarà». «Les pròximes vuit setmanes seran crucials», va subratllar el mandatari.

D'altra banda, va anunciar que per controlar el preu del petroli ha demanat al secretari d'Energia dels EUA, Donen Brouillette, que «compri grans quantitats de petroli cru per a la Reserva Estratègica» del país. «L'omplirem fins a dalt», va afirmar Trump.

La declaració d'emergència nacional de Trump es basa en la Llei Stafford del 1988, que permet a l'Agència Federal de Gestió d'Emergències dels EUA (FEMA, en anglès) ajudar els governs estatals i locals en cas d'una «catàstrofe». FEMA controla més de 40.000 milions de dòlars en fons federals aprovats pel Congrés.