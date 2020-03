Acusen d'encobriment un excap de l'acusada del crim de la Urbana

El fiscal Félix Martín va acusar ahir de fals testimoni el pare de la guàrdia urbana de Barcelona Rosa Peral, acusada de matar el seu xicot, Pedro Rodríguez, confabulada amb el seu amant, Albert López, així com un veí d'ella i l'excaporal del cos J.J. Leal, aquest últim també per encobriment. El representant del Ministeri Públic ho va anunciar en les seves conclusions davant el jurat popular de l'Audiència de Barcelona que jutja Peral i López pel presumpte assassinat de la víctima el 2017.

Tal com ja va anunciar al final de les declaracions dels tres testimonis, el fiscal va decidir deduir fals testimoni al pare de Rosa, Francisco Peral, per haver negat que la seva filla li demanés mentir i argumentar que es va «equivocar» quan va dir que va veure la víctima un dia després del crim.

Francisco va declarar el passat 17 de febrer i va afirmar que es va confondre en dir a la policia que va veure el seu gendre i no un veí un dia després de l'assassinat, tot i que els Mossos d'Esquadra van afirmar que els havia confessat que «va mentir» perquè l'acusada «l'hi havia demanat».

La fiscalia també va deduir fals testimoni i un delicte d'encobriment el cap J.J. Leal, que va ser superior de Rosa i Albert a la Guàrdia Urbana i que encara conserva amistat amb ells. El fiscal sospita que va ajudar la processada a construir una coartada arran d'una conversa telefònica en què es referien als problemes de memòria del pare de Rosa després que aquest presumptament mentís a la policia. Considera així que la trucada va ser una «farsa» teatralitzada sabent que els seus telèfons estaven punxats.

D'altra banda, el fiscal també va acusar de fals testimoni un veí i amant de la processada, en considerar que tenien una relació més íntima del que aquest va admetre en el judici, en el qual va recalcar que la seva relació es va limitar a una única trobada sexual.

Per la seva banda, Albert López va asseverar que Peral el va sotmetre a un «segrest emocional» perquè no la delatés davant la policia després del crim, i la seva defensa va demanar per aquest motiu una pena de 2 anys i 10 mesos de presó. «M'ho va fer prometre per les seves filles». Així ho va declarar al seu interrogatori.