Berga obre un mercat excepcional

Berga va celebrar, ahir, un mercat setmanal excepcional. Només hi van poder muntar parada els venedors de fruita i verdura, i de les 71 parades que hi ha els dissabtes normals només n'hi havia una quinzena. A més estaven distribuïdes de forma lineal des de la plaça Viladomat fins a mig passeig de la Indústria Vall, amb un bon espai de separació entre elles per intentar evitar aglomeracions i minimitzar el risc de propagació i contagi del coronavirus.

Ahir, mentre mercats com el de Vic romanien tancats, el de Berga va obrir. La regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, va explicar a Regió7 que, tot i que inicialment, dijous van decretar la suspensió del mercat seguint les directrius del Govern, posteriorment aquesta mesura es va reconsiderar per garantir així l'abastament de productes frescos a l'aire lliure. Rifà va dir que aquesta crisi sanitària «tindrà un impacte econòmic» i que l'obertura del mercat ajudarà a minimitzar-lo, alhora que es promou «un consum diferenciat del de les grans superfícies».

Ahir, els clients volien omplir el rebost i assegurar-se que hi hauria gènere quan hi anessin a comprar. Per això van presentar-se al mercat més d'hora del que ho fan habitualment, poc després de les 8 del matí. I van comprar més del que ho fan en circumstàncies normals, i també productes que es puguin guardar, com per exemple patates o cebes. Ho va explicar a aquest diari Ivan Roura, d'Arenys de Munt, que fa tres dècades que munta parada a Berga. «És una bogeria», exclamava. A les 11 del matí ja havia venut 60 sacs de patates de 15 quilos cadascun i va esgotar existències: 900 quilos de patates venuts en poques hores. «La gent està una mica acollonida i s'ha quedat sacs sencers, res de quilos». Va assegurar que, «de gènere, n'hi ha, no faltarà de res, però ens han posat la por al cos i es nota molt». A la seva parada, potser no hi van passar tants clients com en un altre dissabte, «però el que ve carrega i s'hi deixa més diners que en un dia normal. Ara no compren per passar la setmana, proveeixen per si no poden sortir de casa. Omplen el cabàs. Estem en una situació tan excepcional que no sabem què pot passar aquesta tarda mateix».

Una altra paradista, la berguedana Dolors Lladó de l'Horta de Capolat, que ven fruita i verdura ecològiques, deia que el volum de vendes havia estat elevat. «Amb la resta de paradistes dèiem que no vindria ningú i, en canvi , ha sigut una marabunta», assegurava.

Un dels clients d'aquest mercat especial que va viure Berga ahir va ser Josep Aranda, fins fa pocs mesos president de la Penya Blaugrana. Va comprar-hi un meló. Explicava que a causa de la Covid-19 «aquesta setmana m'he quedat més a casa». Ahir va anar a mercat fugint de les llargues cues dels supermercats i hi va comprar un meló, només el que li feia falta perquè està convençut que «de menjar n'hi haurà». Opina que «psicològicament ens estan pressionant massa. D'una banda, veig que la gent van més reposada, però d'altra banda es veu que té por, tothom té molt respecte perquè som davant d'una cosa desconeguda, Desitjo que tot surti bé. Hem de tirar endavant, la vida segueix».