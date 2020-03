Els bisbats de les 10 diòcesis de Catalunya decideixen suspendre totes les misses

Els bisbes de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya, incloses les de la Catalunya Central, han suspès totes les misses amb participació de fidels, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries per l'augment de contagis pel coronavirus. «A causa de la situació totalment excepcional que estem vivint, queden suspeses totes les celebracions de l'Eucaristia amb participació de fidels, també la dominical», va informar la Conferència Episcopal Tarraconense.

Les exèquies es faran de forma simplificada i els funerals s'ajornaran per a més endavant, de manera que només es fan els enterraments i respons, i directament al cementiri, com ahir a Berga.

Altres celebracions sagramentals també s'ajornaran. La Conferència Episcopal Tarraconense també considera bo mantenir obertes les esglésies en la mesura del possible, i que s'atengui malalts i persones angoixades. Demana als fidels que intensifiquin l'oració i «mirin de seguir la Santa Missa a través de la televisió, de la ràdio, i per Internet, pregant a Déu que ens alliberi d'aquesta pandèmia, per intercessió de la Verge Maria», segons recull el comunicat de la Tarraconense.