Catalunya suma 17 expedients temporals d'ocupació pel coronavirus

La Generalitat dona per fet que en les properes setmanes hi haurà un increment important del nombre d'empreses que recorreran als expedients de regulació d'ocupació temporal (ERTO) a causa del coronavirus. Segons va explicar el departament de Treball, fins al divendres un total de 17 empreses havien registrat un expedient temporal a Catalunya per causes atribuïdes als problemes derivats del coronavirus amb una afectació per a 203 treballadors.

De moment, dues de les principals indústries catalanes, les automobilístiques Seat i Nissan, han convocat per a demà els comitès d'empresa dels seus centres de treball per afrontar probablement la negociació de sengles ERTO. Seat té a Martorell la fàbrica d'automòbils més important d'Espanya, en la qual treballen 13.000 persones, mentre que a la planta de Nissan a la Zona Franca de Barcelona desenvolupen la seva activitat uns 2.500 treballadors. Les dues companyies ja han paralitzat la seva producció davant els problemes de subministrament de components.

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya, en el qual estan representats sindicats, patronals i la Generalitat, es va reunir divendres per treballar en l'actualització del document de recomanacions per a empreses consensuat per l'administració i els agents socials fa uns dies. Aquest organisme va activar la comissió de coordinació de manera permanent i va acordar tornar-se a reunir per revisar el document en conèixer-se les mesures associades a l'estat d'alarma decretat per l'Estat.