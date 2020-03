La Covid-19 «deixarà un impacte econòmic gran»

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va afirmar ahir que es preveu un «impacte d'envergadura» en l'economia espanyola a causa de la crisi del coronavirus, si bé va assegurar que el Govern farà «tot el que estigui a la seva mà» per esmorteir els efectes econòmics i socials causats pel coronavirus.

«Ara mateix l'escenari és molt canviant, però és evident que l'impacte econòmic serà gran», va admetre Pedro Sánchez, que va titllar d'«impacte d'envergadura» les conseqüències del nou coronavirus conforme a les previsions dels diferents organismes internacionals, comunitaris i estatals.

No obstant això, va assegurarque el seu Govern no s'abstreurà ni eludirà la seva responsabilitat, ja que «molta gent» es veurà «desgraciadament» damnificada per les mesures per frenar la propagació del virus per defensar «el més important», la salut pública.

Per això, el líder socialista va afirmar que l'Executiu donarà resposta en el proper Consell de Ministres de dimarts, com va fer ja el 10 de març, a les «moltes realitats» que van a sorgir com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma a Espanya.

Pedro Sánchez va aprofitar la seva compareixença per prometre a «treballadors, autònoms, petits i mitjans empresaris, economia social i empresaris» que «el Govern d'Espanya farà tot el que estigui a la seva mà per esmorteir els efectes econòmics i socials d'aquesta crisi».