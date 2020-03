La Generalitat no permetrà que es «vulnerin» les seves competències

La portaveu del Govern i consellera de Presidència, Meritxell Budó, va assegurar que des de la Generalitat estan disposats a treballar conjuntament contra el coronavirus, però no permetran «que es vulnerin» les seves competències. En roda de premsa telemàtica ahir des del Palau de la Generalitat, abans de la roda de premsa de Pedro Sánchez, Budó va explicar que el president del Govern, Quim Torra, va trucar al lehendakari, Íñigo Urkullu, per mostrar-li «preocupació per la confiscació de competències».

Ho va dir després de conèixer-se que els ministres de Defensa, Interior, Transports i Sanitat tindran competències per actuar i dictar ordres sota la direcció del president del Govern, Pedro Sánchez, durant el temps que es prolongui l'estat d'alarma.

«El que es tracta és de col·laborar, però no d'una invasió de competències», va remarcar Budó, que va criticar que el Govern hagi actuat tard i malament, en les seves paraules, per respondre a l'emergència del coronavirus. Va destacar que el Govern va prendre mesures que van anar més enllà de les preses pel Govern central, i va reiterar la petició perquè el Govern freni «entrades al país» per ports, aeroports i via ferroviària.

Budó considera que «ha d'haver-hi un front comú» de comunitats autònomes que reclamin aquestes competències i va sostenir que els serveis sanitaris, de seguretat i d'emergència a Catalunya estan actuant amb absoluta professionalitat. A més, va apuntar que «no hi ha un canvi substancial en el que està fent el Govern de Catalunya» respecte al que indica el reial decret que va presentar ahir Pedro Sánchez.



Converses amb Urkullu

Per la seva banda, el lehendakari, Iñigo Urkullu, va confirmar ahir la conversa mantinguda amb el president de la Generalitat sobre les mesures del Govern central davant el coronavirus. Segons van informar fonts de Lehendakaritza, Urkullu es va referir a aquesta conversa amb Torra després que el president de la Generalitat donés a conèixer que havia trucat al lehendakari per analitzar la situació generada per la Covid-19 i assegurés que tots dos havien coincidit que no poden «acceptar que el Govern espanyol confisqui les nostres competències en salut, seguretat i transport».

El lehendakari va confirmar que el president Quim Torra li va explicar que estava «totalment d'acord» amb el que havia expressat en la seva compareixença d'ahir al matí en la qual va indicar que havia demanat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que «les mesures que el Consell de Ministres pogués adoptar tinguessin en consideració el model territorial de l'Estat, la configuració sobre la base de l'ordenament jurídic i l'autogovern».



Tancats els centres de dia

Amb referència a les restriccions a Catalunya, la Generalitat tancarà tots els centres de dia per a gent gran a partir de demà. El departament d'Afers Socials va assegurar que els usuaris tindran cobertes les seves necessitats d'atenció i de menjar a través del Servei d'Atenció Domiciliària, que es veurà ampliat i reforçat.

El Govern assumirà tot el sobrecost que tinguin els serveis que gestionen els ajuntaments o consells comarcals a través del contracte programa. S'identificarà, a través dels centres de dia, totes les persones en situació de vulnerabilitat que necessitin continuïtat d'atenció a la seva llar, com ara persones en situació de dependència que viuen soles i no tenen suport familiar o en casos en que aquest és insuficient.

S'activaran circuits de coordinació territorial per resoldre incidències de manera coordinada amb les entitats que gestionen el SAD, els ajuntaments i consells comarcals i els serveis territorials del departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Els professionals del SAD que faran l'atenció domiciliària seguiran els protocols de protecció davant del coronavirus, així com el protocol de maneig de casos acordat amb el departament de Salut.