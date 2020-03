Manresa viu el primer dia de restriccions amb molta confusió en el petit comerç

Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Manresa avisaven ahir al matí els botiguers de la ciutat que havien de tancar l'establiment. Deien que no seguir les ordres comportava una sanció mínima de tres mil euros. Hi havia poques persianes aixecades ahir al centre de la ciutat, però alguns botiguers deien que no havien rebut cap avís per clausurar el negoci, més enllà de les advertències de la policia. L'Ajuntament, finalment, es va cenyir a les restriccions que, via decret, va aprovar la Generalitat, que en cap moment parla del tancament de tot el comerç, i es va ordenar als agents que deixessin de fer aquesta tasca informativa.

La presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Manresa, Tània Infante, assegurava al migdia que hi havia ordres contradictòries per al petit comerç. Per una banda, la pàgina web informativa de la Generalitat sobre coronavirus indicava que tot el comerç havia de tancar, però al telèfon 012, l'habilitat per atendre dubtes de les restriccions, deien que el petit comerç podia obrir. Des de Protecció Civil també van emetre un comunicat en aquest sentit, sempre respectant les mesures de precaució a l'interior dels establiments. Fins llavors, doncs, els petits comerciants, venguessin el producte que fos, podien mantenir obert negoci.

La UBIC va enviar un comunicat als seus socis informant que podien obrir la persiana fins que no hi hagués cap nova ordre. Les noves ordres van arribar anit. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que va comparèixer per desgranar com s'aplicaria l'estat d'alarma, i les afectacions per al comerç eren clares.

Els carrers de Manresa no van registrar ni de lluny l'activitat i l'afluència d'un dissabte normal, i al vespre el centre estava semidesert. Només s'hi veien alguns vianants que anaven fer algunes compres o encàrrecs imprescindibles. Els darrers autocars que s'esperaven a la plaça Espanya, i que es dirigien a pobles del voltant, gairebé no hi pujava ningú i els conductors, que portaven guants, deien que tenien prohibit agafar diners en metàl·lic. «Només amb targeta i si no en disposa, podria passar», explicaven.

Els comerciants que ahir van anar a treballar estaven a l'expectativa de si dilluns podrien obrir. «M'han recomanat que no vingui a treballar, però fins que no tingui l'ordre explícita que no ho puc fer, aniré venint», afirmava Sandra Corral, encarregada de la botiga de matalassos Flex del Passeig. La mateixa empresa li havia enviat una màscara. Al Forn de Cabrianes, al migdia havien venut 40 pans rodons, el doble d'una jornada habitual. «Ara estem venent baguets perquè se'ns ha acabat el pa rodó», explicava una de les dependentes, Elda Prat.

El responsable de la Llibreria Parcir, Antoni Daura, es queixava de la poca informació de la qual disposaven els comerciants i afegia que «els clients agafaven més d'un llibre perquè hi ha molta gent previsora que ja pensa que pot aprofitar les hores llegint. Però no és un motiu d'alegria».

En els supermercats del Passeig i del centre hi havia una gran afluència de clients proveint-se d'aliments, tot i que al migdia les cues no eren tan llargues com les de divendres. «Nosaltres diem que el subministrament de menjar està garantit, però la gent tem que les estanteries es quedin buides i no pugui comprar», explicava l'encarrega del supermercat Llobet del Passeig, Sílvia Harroyo. Al supermercat Plusfresc aplicaven mesures de seguretat i els treballadors controlaven que a l'interior no hi haguessin més de vint clients a la vegada.

Al vespre encara hi havia menys establiments oberts que al migdia, i l'ambient a les 7 de la tarda era més propi de 3 de la matinada.