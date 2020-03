Montserrat viu una jornada insòlita amb la basílica buida i un entorn semidesert

La paràlisi social pel coronavirus es va notar, i fort, ahir a Montserrat. La basílica i el seu enton oferien una imatge que farà història per la inusual quietud d'un dels punts neuràlgics del turisme a Catalunya, en un dissabte sense aglomeracions, sense cues, i sense ningú que s'interposés a l'enquadrament per a la foto. Fins a mitja tarda havien pujat al monestir un centenar de persones.

Poc abans de la missa de les 11, la plaça de davant de la basílica era pura isolació, amb poc més d'una desena d'individus que al llarg del matí anirien coincidint en els escassos espais de visita accessibles al públic. I és que Montserrat funcionava a mig gas, i després de les mesures decretades divendres pel Govern, ahir només hi havia obertes la basílica, l'hotel, la botiga de queviures i l'oficina d'informació, però en canvi, no es podia visitar el museu ni l'audiovisual, i tampoc no estaven en servei el funicular de Sant Joan, ni la botiga de records, ni la cafeteria-restaurant ni l'alberg.

Dins la basílica la situació era similar, amb una escassa presència de visitants, amb alguns feligresos que molt puntualment encenien una espelma, i amb l'afegit que les piques beneiteres s'han buidat d'aigua per evitar contagis.



Sense besamans a la Moreneta

El besamans a la Moreneta també s'ha vist afectat per les noves mesures que impedeixen tocar la imatge. A l'entrada del recinte ja s'advertia d'aquesta normativa amb un rètol en què s'indicava en català, castellà i anglès que «a causa de les mesures preses per les autoritats en l'àmbit sanitari, cal evitar qualsevol contacte físic amb les imatges religioses», i davant la marededeu s'ha col·locat un cordó.

Ahir, la prohibició del besamans deixava més temps per fer-se fotos amb la marededeu. De fet, sense les habituals aglomeracions n'hi havia de sobra. I és que en un dissabte normal de març, la cua per accedir al besamans abans de la missa de les 11 «pot arribar ben bé fins a mitja basílica, i fins i tot has de demanar una mica de celeritat», explicava el vigilant de la sala, i en canvi ahir les visites es feien amb comptagotes.

Pel que fa a la missa de les 11, sense l'Escolania des de divendres, s'havia restringit l'entrada a un màxim de 300 persones per garantir que no s'ocuparia més d'un terç de l'espai interior de la basílica, però no va ser necessari. I és que, mentre va durar la cerimònia, a tot estirar s'hi van congregar al voltant de 25 fidels en els moments de més afluència, tenint en compte que la majoria eren turistes que no van seguir tota la missa, sinó que entraven i sortien del temple. El control el feia des de fora un vigilant que comptava la quantitat de gent que entrava i sortia, i a l'interior, un paper a cada banc indicava la necessitat de mantenir una distància mínima de dos metres entre persona i persona, i de no seure més de tres individus en un mateix banc.



La majoria de visitants, de fora

La insòlita imatge de quietud que oferia ahir Montserrat es feia estranya entre els catalans que hi pugen sovint, i va sorprendre els visitants de fora, que, tot i ser coneixedors de la situació, no s'esperaven tan poc moviment.

Ahir els estrangers eren majoria, i tenien clar que volien pujar a Montserrat amb coronavirus o sense. «Ja teníem el tour programat i no l'hem volgut cancel·lar», explicava Janet Rogers, de l'estat de Washington i que visita Catalunya amb dues amigues. Jim Stock, de Dallas, ha passat dues nits a l'hotel de Montserrat, en un entorn «meravellós, molt agradable i tranquil, i això va molt bé per poder fer fotos». També en sortia «encantada» la Katerina, una turista suïssa que ahir era a Mont-serrat «per la Moreneta», i lamentava la tornada al seu país poques hores després: «No estic gens espantada, però com que s'ha decretat l'estat d'alarma, ens recomanen marxar».

El terrassenc Ferran Torrens va pujar ahir a Montserrat a fer el comiat del cotxe «amb el qual hem vingut moltes vegades, i que ara jubilem». Fa més de 40 anys, «i mai hi havia vist tan poca gent», fins al punt que «feia un any que no aconseguia pujar al besamans i avui ho he pogut fer sense problemes». Això «és desconcertant», deien per la seva banda Isabel Cardiel i Kiku Serra, de Calella, «però sabem que és una mesura extraordinària que fa que Montserrat no deixi de ser bonica, però avui és bonica i trista a la vegada».

Davant les noves mesures decretades pel Govern les últimes hores, avui Montserrat només mantindrà oberta la basílica, el pàrquing romandrà tancat i no hi haurà servei comercial del cremallera ni de l'aeri. Però es garanteix la possibilitat de seguir els oficis per les televisions locals i Internet.