Per què les perruqueries no han de tancar pel decret de coronavirus

La decisió d'incloure entre els negocis que romandran oberts tot i l'estat d'alarma les perruqueries i les tintoreries, que ha sorprès a molts ciutadans, s'explica segons fonts de Govern per raons d'higiene i per la intenció d'alterar només el mínim possible la vida de la gent.

Hi ha persones que no té rentadora a casa i no poden rentar a més de 60 graus, com és recomanable per a la roba, llençols i tovalloles de les persones contagiades o amb símptomes.

Aquesta és una de les raons que donen les fonts per excloure a aquestes activitats del tancament dels comerços, al costat de les perruqueries.

Rutines de la gent gran



Respecte a les perruqueries, el Govern atén en aquest cas al fet que s'han convertit per a moltes persones grans en part fonamental de la seva neteja, ja que no poden rentar-se el cap, així com una rutina de la seva vida quotidiana, que es pretén alterar només l'imprescindible per frenar l'expansió del virus.

En tots dos casos, les fonts de Govern precisen que es tracta de perjudicar el menys possible al petit comerç.