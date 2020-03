Renfe reprogramarà tota l'oferta d'AVE, Llarga Distància i Avant i suspèn la posada en marxa de l'Avlo

Renfe implementarà un nou pla de transport que suposarà anul·lar tota la seva oferta actual de trens comercials AVE, Llarga Distància i Avant, i la substituirà per una altra oferta que s'ajusti a l'aplicació de la normativa contemplada en el decret d'estat d'alarma que va aprovar aquest dissabte el Consell de Ministres.

Renfe tornarà íntegrament l'import dels bitllets a tots els viatges que tinguessin bitllet adquirit per al període de vigència de l'estat d'alarma i posarà a la venda noves places. A més, l'estat d'alarma ha portat a la companyia a decidir suspendre fins a nova data la posada en servei de l'AVE 'low cost', Avlo, i també retornarà el preu dels bitllets als usuaris.

Tal com estableix el decret del govern espanyol, Renfe està treballant en un nou pla de transport que redueixi l'oferta de places en els serveis Avant, Llarga Distància i AVE al 50%. Aquesta reducció entrarà en vigor a partir de la mitjanit del dimecres 18 de març Mentrestant, el servei de Rodalies de Catalunya seguirà al 100%.

A més, en aplicació de la instrucció del govern espanyol per garantir la màxima separació possible entre els viatges als trens en els quals es vengui una plaça asseguda, Renfe limitarà l'oferta de places disponibles per a cada tren en funció de la configuració i tipologia de cada unitat.

L'adaptació de l'oferta es farà durant almenys els pròxims 15 dies, període de moment establert per a l'estat d'alarma. A més, la companyia també ha suspès temporalment els serveis de cafeteria, restauració i distribució de premsa i auriculars dins dels trens. També quedaran tancades totes les sales club de les estacions.

La posada en marxa del servei Avlo estava prevista per al pròxim 6 de març. En aquests moments, no s'ha fixat una nova data, ja que es farà en funció de l'evolució de la situació generada pel coronavirus. Per això, es tornarà l'import dels bitllets a tots els viatges. En el cas dels bitllets adquirits a 5 euros durant una oferta promocional, seran canviats per uns altres quan sigui possible posar en marxa el servei.