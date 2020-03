Salut diu que "no hi ha cap evidència" de què l'ibuprofèn agreugi la infecció en cas de coronavirus

El Departament de Salut assegura que "no hi ha cap evidència ni motius per establir una contraindicació de l'ibuprofèn com a tractament de símptomes menors" perquè no agreuja la infecció en cas de coronavirus. El departament ha reaccionat a través de les xarxes socials després d'un tuit de dissabte del ministre francès de Sanitat, Olivier Véran, en el qual desaconsellava el consum d'aquest medicament en el tractament d'aquesta malaltia. Per la seva banda, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que depèn del ministeri de Sanitat ha afirmat que "no hi ha raons per què els pacients que estiguin en tractament crònic d'aquest medicament l'interrompin".

Segons l'AEMPS, la possible relació entre l'agreujament d'infeccions després del consum d'ibuprofèn o ketoprofèn s'està avaluant per tota la Unió Europea a través del Comitè d'Evaluació de Riscos en Farmacovigilància, després que l'agència de medicaments francesa ho hagi sol·licitat.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris afegeix que "les fitxes tècniques dels medicaments que contenen ibuprofèn ja indiquen que aquest medicament pot emmascarar els símptomes d'infeccions, cosa que podria retardar el seu diagnòstic i ser la causa de què es diagnostiquin en estats més avançats". Amb tot, assenyala que es refereixen a les infeccions en general, no específicament a la infecció per covid-19.

Per la seva banda, el Departament de Salut recorda que el "paracetamol és una alternativa terapèutica adequada, que presenta un perfil de seguretat benigne que els antiinflamatoris no esteroïdals en quant a risc cardiovascular, hemorràgic i renal, per la qual cosa és una opció preferent de tractament en la majoria de casos i especialment en persones amb edat avançada o pluripatologia". "No s'ha de sobrepassar la dosi de 4 grams de paracetamol al dia", afegeix.