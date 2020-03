Torra, sobre el decret d'estat d'alarma: "La recepta del govern PSOE-Podem és confinar la Generalitat"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha carregat durament contra el decret que declara l'estat d'alarma pel coronavirus i ha apuntat que mentre que els experts recomanen el confinament domiciliari i el tancament del país, "la recepta del president Sánchez i el govern PSOE-Podem és confinar la Generalitat". "Això va de la salut i la vida de les persones i no de proclames patriòtiques", ha retret a través de Twitter. També s'ha expressat en una línia similar l'ANC, que han escrit que Espanya estarà "infectada abans que descentralitzada" i els han acusat de posar "l'espanyolisme per sobre de la seguretat de la gent". "Hola, 155. Adéu, autonomia", han sentenciat.

Al missatge, a més, han acusat l'Estat "d'incompetència" i de fer "una invasió de competències" per "suspendre l'autonomia i fer-se amb el control de mossos i sanitat". "Un 155 a Catalunya mentre mantenen trens, vols, anar a la feina, sense confinar Madrid. Coronavirus per a tothom", afegeixen.

Les reaccions contràries al decret han estat diverses entre l'independentisme, que ha lamentat la "recentralització". "Davant la magnitud d'aquesta pandèmia, l'única proposta del govern per combatre el virus és recentralitzar competències? De debò?", ha escrit la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, mentre que la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha dit que "no hi ha paraules per qualificar el discurs" de Pedro Sánchez.

També els diputats l'han criticat, com la republicana Marta Vilalta, que ha retret al president espanyol que "surti tard" i "en lloc de prendre mesures per combatre el coronavirus" el que fa és "imposar control i recentralització". "És un escàndol", constata, per afegir després que Catalunya "fa dies que lidera la crisi amb mesures contundents per protegir" la ciutadania.

Laura Borràs (JxCat), també ha retret a l'executiu que no hagi tancat Madrid, ni els ports i aeroports, ni hagi anunciat "cap mesura concreta" més enllà de "quedar-se totes les competències" i dir que "l'exèrcit està preparat per intervenir". "No saben gestionar i no consenteixen que nosaltres ho fem", s'ha queixat.

Per la seva banda, el portaveu d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, els ha acusat de voler vèncer la pandèmia "a base de nacionalisme espanyol". "Es carrega l'autonomia catalana en un discurs on la paraula més usada no és 'coronavirus' o 'pandèmia' sinó 'unitat'", ha recriminat, i ha assegurat que "en els moments clau l'Espanya de les autonomies desapareix".

Per a la CUP el decret vulnera "la poca sobirania" dels governs autonòmics

La CUP, per la seva banda, ha denunciat que s'està "aprofitant" una crisi sanitària per adoptar mesures "amb la finalitat encoberta d'intervenir política i econòmicament els governs autonòmics". En un comunicat, han assegurat que s'està "sobreposant" la unitat territorial a mesures dràstiques de confinament i de lluita contra la pandèmia. En aquest sentit, mostren un "rebuig contundent" a unes mesures que qualifiquen de "recentralitzadores" i "injustificades" que avisen que "vulneren la poca sobirania" que tenen els governs autonòmics.

Els cupaires també denuncien que tot i l'estat d'alarma es pugui accedir als centres de treball i creuen que aquesta mesura és "contradictòria" i posa en risc els treballadors. També en l'àmbit laboral, lamenten que no es garanteixi la fi dels ERTE que "condemnen a la població a la desocupació i un futur sense feina".