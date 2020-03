Trump anuncia proves gratuïtes de coronavirus per als nord-americans

El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar ahir que hi haurà proves gratuïtes del nou coronavirus per a tots els nord-americans. «Hem decidit decretar l'emergència nacional. Ens permetrà fer coses que no podríem fer d'una altra manera. Hi haurà més de 50.000 milions de dòlars per lluitar contra el coronavirus. També hem acordat un nou paquet legislatiu. Hi haurà una prova gratuïta per a tots els nord-americans. Ningú no haurà de pagar. Són molts diners, és una prova bastant complexa. Que la gent no es preocupi», va afirmar Trump en roda de premsa des de la Casa Blanca.

Trump va explicar que també cobriran les baixes dels afectats. «També pagarem els permisos dels afectats. Ajudarem a tothom», va assegurar el mandatari, que va comparèixer sense corbata i amb una gorra amb les sigles dels Estats Units en anglès, USA.

«Ens estem preparant per al pitjor dels casos. Sortirem d'aquest pic», va afirmar Trump, que va felicitar la gestió del Govern federal i la col·laboració dels governadors dels estats i del Congrés americà.