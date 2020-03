La Unió Empresarial de l'Anoia demana al Govern que flexibilitzi les limitacions de transport de mercaderies

La Unió Empresarial de l'Anoia (UEA), una associació que aplega més de 600 empreses de la comarca, reclama al Govern de la Generalitat que flexibilitzi les limitacions de transport de mercaderies, dins i fora de la zona confinada, i habiliti zones neutrals per a càrrega i descàrrega.

L'entitat va traslladar divendres al vespre aquesta petició a la Generalitat després d'haver recollit les queixes i els dubtes que ha generat entre les empreses de la comarca el confinament pel brot de coronavirus que l'assola. En aquest sentit, l'associació ha conclòs que les limitacions de moviment de mercaderies i de treballadors, així com la incertesa laboral per impediments d'accés als llocs de feina, estan sent les principals preocupacions que a hores d'ara reflecteix el sector empresarial de la comarca.

Per això també s'ha demanat al Govern que articuli mesures «que donin seguretat jurídica» a les empreses i als treballadors, i que creï un fons d'ajuda extraordinària per poder-les cobrir.

Paral·lelament, les empreses ja han extremat les mesures de neteja, han multiplicat els torns i s'han instal·lat més vestidors. L'objectiu és que si es detecta un positiu, no afecti la totalitat de la plantilla.