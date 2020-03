Catalunya suma quatre morts més pel virus, totes relacionades amb el brot d'Igualada

Catalunya va sumar ahir quatre víctimes mortals més, totes relacionades amb el brot d'Igualada. En total ja són set el nombre de morts vinculades a l'expansió del virus a l'Anoia, i en el conjunt del país dotze persones han perdut la vida com a conseqüència del contagi. Una de les darreres víctimes era ingressada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, totes tenien entre 71 i 92 anys, i patien altres patologies o tenien factors de risc associats.

El departament de Salut va confirmar que es tracta de dues dones, una de 71 anys i una altra de 77; i dos homes, un de 92 i un altre de 71 anys. A part, tres contagiats de la Covid-19 relacionats amb el brot de l'Anoia estaven ahir en estat greu i la xifra de casos positius es mantenia en 70, 41 dels quals són personal sanitari. El departament va facilitar el balanç de l'avenç del contagi a la tarda, però el to greu emprat per l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, al migdia en una compareixença de premsa a l'Ajuntament ja feia presagiar que el brot s'havia cobrat més víctimes. Deixava el balanç en espera del comunicat del departament de Salut, però l'alcalde va afirmar que s'haurien de «lamentar més morts» i va qualificar la situació de «molt greu», tot afegint que l'increment de contagiats a l'Anoia «és un degoteig constant».

En el conjunt de Catalunya, es van detectar 188 casos nous, que elevaven fins a 903 el total de positius comptabilitzats, 52 dels quals es trobaven en estat greu. Del total de contagiats al país, 72 són personal sanitari.

Igualada continua sent un dels punts que més preocupa de tot Catalunya des que dimecres el contagi es va estendre d'una manera considerable, en elevar-se el nombre de positius a vint i en registrar-se la primera víctima com a conseqüència de la Covid-19. El brot es va fer públic avui just fa una setmana. Des de llavors el nombre d'afectats no ha parat d'incrementar-se a l'Anoia fins arribar als 70 i s'ha establert l'Hospital d'Igualada com l'origen de l'expansió del brot. Dimecres, quan es va constatar que la situació era greu i es van aplicar les primeres mesures de contenció, el departament de Salut també va dir que s'estaven investigant dues morts més que podrien estar relacionades amb el virus, fet que finalment es va confirmar. L'alcalde d'Igualada va lloar la feina del personal sanitari de l'Gospital d'Igualada i els centres d'atenció primària i ha dit que «són un exemple per a tota la població». L'hospital viu una situació desesperada perquè més del 30% de la plantilla està afectada directa o indirectament i no pot anar a la feina, fet que ha provocat que desenes de professionals de tot Catalunya hagin contactat amb el centre sanitari per fer-hi suplències.



Nou cas de la Covid-19 a Manresa

A l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa hi ha ingressat un nou pacient que ha donat positiu, segons van confirmar a aquest diari fonts d'Althaia. S'ha de tenir en compte que una de les víctimes mortals d'ahir era ingressada al centre hospitalari manresà i, per tant, actualment hi ha dues persones contagiades que hi estan sent tractades. El que no han pogut determinar les fonts consultades és si el nou pacient de Manresa és un cas vinculat al brot d'Igualada. D'altra banda, a Manresa tres professionals d'Althaia han hagut de ser aïllats i se sumen als quatre que ja ho estaven. És una mesura que s'ha pres com a precaució perquè presentaven símptomes sospitosos o havien estat en contacte amb els casos que han donat positiu.

Althaia afirma que té la situació controlada a Manresa i que cada dia els professionals treballen per planificar els recursos, tant materials com de personal, per garantir l'atenció mèdica. Els responsables d'Althaia agraeixen a la ciutadania que estiguin fent un ús responsable dels recursos assistencials i també tenen una menció especial per als professionals que hi treballen, tant mèdic com d'altres àrees, perquè estan donant «la millor resposta possible». La fundació sanitària s'està coordinant amb altres institucions per adaptar-se a la situació. Els treballadors de l'hospital rebien ahir mostres d'agraïment de ciutadans que els portaven menjar.

En el conjunt de l'Estat espa-nyol, ahir es van registrar 1.700 nous infectats pel virus i en total es va arribar als 7.553 casos. La xifra de víctimes mortals va ascendir a 288, el doble que el dia anterior. A Itàlia, els positius sumaven 24.400 contagiats i 1.809 morts; i Alemanya tanca des d'avui les seves fronteres.